Oca: "Tenemos que levantarnos, nadie va a venir a sacar esto adelante si no lo hacemos nosotros"

El Xerez DFC se encuentra en un momento delicadísimo, ha caído a puestos de descenso tras perder el derbi ante el Cádiz Mirandilla (0-1) y encadenar seis jornadas consecutivas sin sumar de tres. El margen de error ahora es mínimo y el equipo de David Sánchez, que siente "tristeza e impotencia", está obligado a enderezar el rumbo para no seguir comprometiendo la permanencia, aunque aún restan bastantes jornadas de liga.

Antonio Oca, uno de los capitanes de la plantilla, admite que el vestuario está "un poco jodido, queríamos sacar los tres puntos que nos hubiesen venido muy bien y no pudo ser. Insisto, ahora mismo estamos jodidos, pero se nos irá pasando y debemos centrarnos y pensar en el Orihuela".

El Xerez DFC ha caído en puestos de descenso y "jode mucho meterte ahí abajo, pero, como ya he dicho, tenemos que ser positivos y levantarnos lo antes posible porque nadie va a venir a sacar esto adelante si no somos nosotros. Tenemos que reponernos cuanto antes".

La escuadra de David Sánchez generó infinidad de ocasiones, pero no las materializó y, bajo su punto de vista, "ellos el único tiro entre los tres palos fue el del penalti y nosotros tuvimos cinco o seis oportunidades muy claras. Estamos en una dinámica en la que la portería parece más chica y tenemos que intentar lo antes posible cambiar esta dinámica. Ahora mismo, no es solo que los delanteros metan goles, también los defensas, los laterales, todos tenemos que ayudar al equipo, que nos hace falta".

Igualmente, añade: "Se siente impotencia con la derrota porque analizas el partido y hemos hecho cosas que no han estado bien, pero muchas cosas que sí. Por ocasiones y demás lo justo era que el partido nos lo lleváramos nosotros. La única ocasión entre los tres palos de ellos fue el penalti y nosotros tuvimos varias en la primera parte y también unas cuantas en la segunda".

La labor del árbitro no agradó a nadie y él optó por no opinar. "No me gusta mucho hablar de los árbitros, pero creo que podría haber pitado algún penalti a favor. Creo que hubo una mano a favor nuestra y algún agarrón. Al final, ellos intentan pitar lo mejor

El domingo el equipo afronta un nuevo encuentro vital, en esta oportunidad en Los Arcos ante un Orihuela que está al borde del precipicio, ya que se encuentra en play-out con 24 puntos, uno más que los xerecistas. Oca tiene claro que "Estos tres puntos perdidos ya no vuelven y tenemos que intentar sumar el máximo porque cada vez quedan menos en juego. Cada partido tenemos que enfrentarlo como una final, hacerlo lo mejor posible e intentar puntuar de tres y si no, al menos puntuar".

El central formaba parte de la última plantilla que descendió y no cree que las circunstancias sean las mismas. "Llevo cinco temporadas aquí, todos los años hemos tenido momentos malos y, por desgracia, ya he vivido esta situación. Nosotros tenemos que intentar ir el domingo a Orihuela y buscar los tres puntos. Podemos fallar un pase, pero los duelos, las ganas y la actitud no se negocian. Nos merecemos ya una victoria por la afición, el cuerpo técnico, la directiva y por nosotros. Nosotros también porque estamos jodidos. A la afición no se le puede decir nada, mientras estamos jugando nos anima como siempre. Ellos están jodidos porque estamos metidos abajo y no quieren eso, quieren que saquemos esto adelante y estoy convencido de que lo vamos a hacer".

Por último, sobre la marcha de Hugo al Zaragoza, que ya este domingo no jugó, resaltó que "era muy querido en el vestuario, le ha salido una oportunidad y los que estamos en el barco tienen que ser los que quieran. Los que no quieran se tienen que bajar de este barco y los que estemos tenemos que seguir adelante".