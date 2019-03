"Para ganar y seguir en la pelea debemos ofrecer nuestra mejor versión"

Andrés García Tébar, entrenador del Xerez DFC, espera la mejor versión de su equipo ante el Puente Genil tras la victoria en Coria del pasado domingo, que les ha dejado a tres puntos de los puestos de 'play-off'. El manchego desvela que las sensaciones de la semana son buenas, no se fía del rival y espera una vez más lo mejor de la afición en un partido que ha sido declarado medio día del club.

-Una jornada más, ganar o ganar para seguir recortando distancias con los cuatro primeros...

-Así es, necesitamos un nuevo triunfo para seguir cerca de los puestos de ascenso. Hay gente que me dice que firmaría entrar en ascenso en el último minuto del último partido, compro esa situación.

-La clasificación se ha apretado por arriba, ¿cree que la presión puede hacer mella en los equipos que corren el riesgo de quedarse fuera?

-Ojalá fuese así y nos pudiésemos aprovechar. Además, hay enfrentamientos directos esta semana, aunque Utrera y Cádiz B están más destacados y un poco fuera de esa situación. La realidad es que restan dos plazas para seis equipos, es complicado pero seguimos dependiendo de nosotros mismos, aunque no tenemos colchón ni margen para equivocarnos. Jugamos en casa y hay que sacar estos tres puntos. Estamos bien, tengo confianza en el grupo pero ellos saben que tenemos que ofrecer nuestra mejor versión para seguir en la pelea y ganar el domingo.

-El equipo no gana tres partidos seguidos desde septiembre, ¿sería bueno para refrendar la moral lograrlo ahora?

El futbolista cuando salta al campo no piensa en eso, piensa que tiene que ganar el próximo. El fútbol, de todos modos, a veces es surrealista. Las sensaciones tras los entrenamientos están siendo buenas, el trabajo es excepcional, la actitud también. Por sensaciones creo que vamos a hacer un buen partido y que vamos a ganar pero hace falta que esas sensaciones las veamos en el terreno de juego

-¿Qué opinión tiene del Salerm Puente Genil?

-Es un buen equipo. Llegan con la baja de Maero, su delantero, que se lesionó ante la Lebrijana. Aquí lo que pasa es que, al margen de los objetivos de cada uno y de lo que cada uno se esté jugando en un momento concreto, para cualquier rival es un aliciente jugar en un escenario Chapín, todos intentan hacer el mejor partido posible y ganar.

Encantado "A la afición no tengo que pedirle nada, sabe qué necesitamos y lo importantes que es para nosotros"

-¿Espera un partido parecido al del Ciudad de Lucena?

-Nunca se sabe, no me atrevo a hacer un pronóstico. Ellos ya han cumplido su objetivo de salvar la categoría, aunque me han comentado que en un principio aspiraban a algo más, y lo que imagino es que vendrán a hacer su partido. Sin presión, igual vienen a jugar abiertos y de tú a tú.

-¿Le da tranquilidad la solidez defensiva que está mostrando su equipo en las últimas jornadas dejando la portería a cero?

-El Xerez DFC ya era sólido en ese aspecto antes de que yo llegara. Es más, lo comenté en su día, que era atípico que un equipo que encajaba tan pocos goles no estuviese más arriba en la tabla. Para atacar bien, tienes que defender bien y lo estamos haciendo. Lo que espero es que vayamos creciendo en el aspecto ofensivo.

-Se han abonado a sufrir en los últimos partidos, ¿qué le espera a la afición en las próxima citas?

-Estamos sufriendo es la verdad. De todos modos, el aficionado del Xerez DFC, y sin querer generalizar, es un seguidor con mucho sentimiento, con mucha proximidad al club y espero no tener que llegar al minuto 89 y marcar de penalti para sumar los tres puntos. Me apunto a lo que ha comentado Jorge Herrero en una entrevista, que si aprovecháramos el treinta por ciento de las ocasiones que generamos, ganaríamos de forma más cómoda. Me preocuparía no llegar, no forzar catorce saques de esquina o siete faltas laterales. Nos falta gol pero el gol cuesta dinero y nos falta esa clarividad necesaria para convertir más ocasiones.

-El partido ante el Salerm es medio día del club, Chapín debe conservar su esfervescencia...

-Ya no hace ni falta que le pida a la afición su apoyo. Llevo poco tiempo aquí pero siempre jugamos con esa ventaja, tanto en casa como fuera. ¿Qué les voy a pedir? Ellos saben lo que necesitamos y saben lo importantes que son para nosotros.