"Esta semana podemos dar un golpe importante"

El centrocampista del Xerez Deportivo FC Jorge Herrero se perderá el partido de este domingo que enfrentará a los de Andrés García Tébar con el Salerm Puente Genil en Chapín (17:30). El jerezano se tuvo que retirar en los minutos finales del primer tiempo contra el Coria y la prueba ha dictaminado que sufre una rotura muscular en el semitendinoso de la pierna derecha. El futbolista pasará este jueves una nueva prueba para ver el alcance exacto de la lesión, aunque estima que estará fuera de los terrenos de juego "un par de semanas, no ha sido mucho", por lo que se perderá el choque de este domingo y con toda probabilidad el próximo frente al Betis Deportivo.

Curtido en mil batallas, Jorge Herrero pone buena cara al mal tiempo: "No parece mucho, aunque fastidia perderse partidos ahora que viene lo interesante. A pensar en recuperarse rápido y ayudar al equipo desde donde se pueda en estas dos o tres semanas", reflexiona.

Con el triunfo en Coria, el Xerez DFC adelantó al Algeciras en la clasificación, es séptimo y está a tres puntos del cuarto (Ceuta) y a dos del Betis Deportivo, rival la próxima semana. Herrero asegura que el equipo llega en un gran momento a la recta final de la temporada y con las opciones intactas: "Estamos bien; ahora mismo, pensando en cómo estábamos hace cinco semanas pues está claro que estamos mejor que entonces. Hay que seguir en esta línea, tenemos el reto de conseguir tres victorias seguidas, que sólo conseguimos a principios de temporada, y hay que sumar los puntos esta semana para seguir con estas buenas sensaciones y mantener una semana más la racha de jornadas sin perder".

"Fastidia lesionarse ahora que viene lo interesante, pero no parece mucho"

En efecto, el Xerez DFC no pierde desde el pasado 21 de octubre (0-3 contra el Córdoba), ha pasado ya más de una vuelta y si el equipo no está más arriba ha sido por la racha de empates en este periplo: 10 victorias y 13 igualadas. No obstante, Herrero asegura con respecto a semejante racha que "estamos consiguiendo algo muy muy complicado en estas categorías. Está claro que tenemos el hándicap de que han sido muchos empates, pero si en este tramo que nos queda lo transformamos en victorias nos olvidaremos de todas esas igualadas".

Si con Masegosa el Xerez DFC era ya un equipo rocoso, con Tébar esta tendencia no se ha invertido. Al contrario, de los seis partidos con el nuevo técnico, Flere ha dejado su portería a cero en los últimos cinco, encajando sólo los dos goles que le hizo el Ceuta (4-2) en el debut del técnico en el banquillo: "Fue una de las cosas interesantes que dijo el míster García Tébar cuando llegó, que venía a tocar los puntos en los que no éramos efectivos y donde no estábamos funcionando y claramente nos dijo que defensivamente éramos un buen equipo y se apoyaba en los números y en las estadísticas. Cuando llegó éramos de los menos goleados y desde que él ha llegado sólo nos han hecho goles en un partido, así que las cosas que hacemos bien hay que seguir reforzándolas y mejorar en lo que aún no estamos a tope". Precisamente, el hándicap que ha tenido el equipo durante toda la temporada ha sido la falta de gol. En este aspecto, "hemos mejorado mucho pero está claro que si fuésemos capaces de convertir el 30 por ciento de las ocasiones que generamos los partidos los ganaríamos con más facilidad", señala el centrocampista azulino.

"El partido contra el Puente Genil es fundamental para llegar con todas las opciones al del Betis Deportivo"

A falta de nueve jornadas llega el momento de la verdad y da la sensación de que el Xerez DFC afronta el tramo final con garantías. "Dentro de la irregular temporada que hemos tenido, llegar con opciones nos hace tener toda la ilusión del mundo. Anímicamente, esta semana podemos dar un golpe importante, serían tres semanas seguidas ganando y llegar al partido del Betis B con toda la ilusión del mundo; por eso este partido contra el Puente Genil es fundamental, para llegar con todas las opciones del mundo" al encuentro contra los béticos.

Por último, el mediocentro xerecista pide a la afición que siga animando como hasta ahora: "Sabemos que la afición lo va a dar todo y ojalá sea un gran domingo y podamos brindarles los tres puntos que tanto se merecen".