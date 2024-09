El Orihuela ficha pólvora antes de medirse al Xerez DFC

El Orihuela es el próximo equipo que visita este domingo Chapín para medirse al Xerez DFC en la cuarta jornada del Grupo 4 de Segunda Federación. Ambos equipos llegan al choque después de haber sumado la primera victoria de la temporada, los de David Sánchez ganando en El Rosal al Cádiz Mirandilla y los 'escorpiones' remontando al Don Benito en Los Arcos.

El equipo alicantino se presentará en Chapín con un nuevo fichaje que ha realizado esta misma semana. Se trata del delantero centro brasileño Miguel Bianconi, un trotamundos del fútbol que a sus 32 años recala en el equipo que entrena José Ramón Rodríguez, uno de los entrenadores más jóvenes del grupo.

El punta brasileño, con 1,91 de estatura, es un futbolista que domina el juego aéreo y ha pasado por equipos de América, Asia y Europa. Llegó a ser convocado por las categorías inferiores de Brasil. Su fichaje ha sido posible gracias a que se encontraba sin equipo y el club disponía de ficha libre, cumpliendo con uno de los requisitos que permite de forma extraordinaria firmar a un jugador fuera del plazo de fichajes, que finalizó el pasado 30 de agosto. El delantero ha pasado por equipos como el Jugó para clubes como el Palmeiras, Ponte Preta, Bonsucesso, Kamatamare Sanuki, Mogi Mirim, ACS Poli Timisoara, Bragantino y AO Platanias.

El Orihuela sorprendió a propios y extraños ese último día del mercado de fichajes dando la baja a tres futbolistas, entre ellos el ahora xerecista Álex Castroviejo. Junto al delantero azulino, el club de la Vega Baja prescindía también de Loren y Cristo y firmaba a Chuli, con mucha experiencia en Segunda División en equipos como Extremadura, Lugo, Almería, Leganés y Creativo de Huelva, y el argentino Eugenio Isnaldo, atacante que llegó a debutar en la Copa Libertadores. Este último se estrenaba como goleador el pasado fin de semana haciendo el tanto que empataba el choque contra el Don Benito, marcando Manu Viana poco después el 2-1 definitivo.

4 puntos y 10ª plaza

El conjunto alicantino, hasta la fecha, suma 4 puntos en el casillero, uno menos que los azulinos, ocupando la décima posición. Arrancó la temporada empatando a un gol contra el San Fernando, perdió en la segunda jornada por la mínima en casa del Deportiva Minera y en la tercera se deshacía del Don Benito no sin sufrimiento. De momento, son cuatro los futbolistas que lo han jugado todo en las tres primeras jornadas, el meta Arias, los zagueros Jaime y Toner y el mediocentro Miranda. Superan también los 200 minutos de juego Nacho Pastor, Kamal, Pitu, Salto, Manu Viana y Runy. Estos dos últimos y el argentino Isnaldo son los goleadores del equipo con un tanto cada uno.

De los cuatro equipos que la pasada temporada se clasificaron para el play-off de ascenso, el Orihuela fue el único que no pudo dar el salto de categoría. Sí lo hicieron el Sevilla Atlético, de forma directa como campeón del Grupo 4, y Yeclano, Marbella y Betis Deportivo. Los alicantinos superaron en la primera eliminatoria al Badalona Futur ganando 1-0 en Los Arcos y aguantando el empate sin goles en la vuelta. En la final por el ascenso, el Orihuela ganaba 3-1 en su estadio y acariciaba el salto de categoría a Primera RFEF, pero el Barakaldo le devolvía la moneda en Lasesarre venciendo 2-0 y tras una prórroga sin goles eran los vascos los que subían por su mejor clasificación en la fase regular.

Plantilla casi nueva

Tras quedarse a las puertas del ascenso, el club alicantino hizo borrón y cuenta nueva, comenzando por el banquillo, ya que Sergi Guilló se marchó a la AD Mérida llegando en su lugar José Ramón Rodríguez desde la dirección de la cantera del RCD Espanyol donde ejercía de Director de Metodología. De la plantilla de la 23-24 sólo han quedado cinco jugadores, Aitor Arias, Alu Koroma, Aschalew, Kamal y Ayo y llegaron en la portería llega Manuel Obón (guardameta de Paiporta que llega desde el UD Almería B); en defensa Adrián Morales (lateral zurdo ex Patacona CF), Koffi (lateral zurdo ex Melilla), Kevin Toner y Álex Salto (centrales ex CF La Nucia), Nacho Pastor (defensa ilicitano ex CD Numancia) y Carlos Sánchez (lateral derecho ex FC Cartagena). En el centro del campo, Miranda (mediocentro uruguayo ex Racing Mar Menor) y por los costados: Pitu (extremo de Paterna ex Linares), Manu Viana (fichaje más reciente, extremo ex CD Estepona), Franco Santana (extremo ex Cádiz Mirandilla) y Runy (extremo ex UD Montijo). En el ataque, Chuli, Isnaldo y ahora Bianconi.