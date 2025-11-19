Las primeras pruebas no aclaran la lesión del central del Xerez DFC Morante y se las debe repetir

El Xerez DFC ha regresado este miércoles al trabajo en el Anexo Pepe Ravelo con la mente ya puesta en lograr un resultado positivo en la importante cita de este domingo (17:00) en Chapín frente al Salerm Puente Genil, un rival directo en estos momentos en la zona baja de la tabla, ya que si bien los azulinos marcan el descenso, los pontanos están en play-out un puesto por encima con tres puntos más, catorce.

En la vuelta a los entrenamientos, con el atacante Emaná y el extremo Fran Viñuela mejorando y con opciones de llegar al domingo, la preocupación se centra en David Morante. El defensa azulino se ha realizado pruebas para conocer el alcance exacto de la lesión que le impidió en Melilla disputar la segunda parte del encuentro ante los de Javi Motos, pero los primeros exámenes no han determinado que tipo de problemas tiene en los isquios y los médicos han optado por realizar una nueva exploración este jueves. De este modo, el central es más que seria duda para el compromiso ante el Puente Genil y se perdería su primera cita de la temporada. Había sido titular en todos los partidos y había disputado todos los minutos hasta que se lesionó en el Álvarez Claro.

La posible baja de Morante es notable para Diego Caro, que venía apostando por tres centrales. Ahora, se queda sin un jugador importante en su esquema y sin recambio natural, por lo que tendrá que adaptar a esa demarcación a otro jugador o bien decantarse por una defensa de cuatro, variante que ya utiliza en los partidos durante muchas fases cuando a su equipo le toca defender.

En Melilla se decantó por colocar en ese puesto a Curro Rivelott, que fue titular en lugar de Rafa Parejo, que entró en el segundo tiempo, por lo que si apuesta por una línea continuista, las opciones pueden ir encaminadas por ahí. Si opta por la defensa de cuatro, tiene más alternativas, ya que Udom y Carlos Daniel ocuparían el centro de la zaga, y para los laterales tiene diferentes opciones.