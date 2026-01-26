Sergio García pasa página y se centra ya en la final contra el Malagueño

Sergio García, jugador del Xerez DFC, pasó por sala de prensa para analizar la derrota de su equipo frente al UCAM Murcia. El atacante nacido en Rota lamentó las numerosas ocasiones falladas ante un rival que como ya advirtió Diego Caro en la previa "no te perdona" y así fue. Los murcianos se adelantaron en la primera que tuvieron mientras que los azulinos las tuvieron de todos los colores, incluso un penalti fallado por Dieste, el segundo consecutivo tras el que también erró frente a La Unión Atlético.

García comentaba tras el encuentro que "no podemos fallar tanto porque es lo que pasa, que perdonas y sin querer pues ellos tienen una y la han metido. El penalti, la de Dorado, la de Udom, la de Ilias... ha habido muchas, no me quedo con el penalti la verdad, me quedo con todas las que hemos tenido y no hemos metido", analizaba.

El extremo azulino cree que su equipo fue superior al UCAM en varias fases del encuentro, "creo que en la primera y parte de la segunda les hemos superado. Conozco a Germán, sé cómo juegan sus equipos y su estilo, pero son cosas que pasan en el fútbol. Si perdonas...", explicó.

Tras esta derrota, la segunda consecutiva y la tercera en los cuatro primeros partidos de 2026, Sergio García comenta que a Málaga "tenemos que ir a ganar sí o sí, hay que morir en el campo" ante un rival que es el colista de la clasificación y que sólo ha ganado dos partidos esta temporada. "No podemos relajarnos por su clasificación, a Málaga hay que ir a ganar" y en cuanto a las dos derotas consecutivas explica que "ni antes éramos tan buenos ni ahora tan malos. Es verdad que son dos derrotas consecutivas, pero esto es una familia y lo vamos a sacar adelante sí o sí".

Por último hablaba de cómo ve el estado del césped de Chapín, un patatal para muchos: "Está bastante mal, pero no nos queda otra que seguir, es nuestro campo. Está claro que para nuestra forma de jugar nos perjudica porque está bastante mal".