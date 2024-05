La tercera plaza, a tiro del Xerez DFC

David Sánchez no tiene bajas para el choque de este domingo, tiene a toda la plantilla disponible y ha citado a todos para el último encuentro de liga regular, entrando también en la prelista el canterano Jaime Fernández.

Los xerecistas quieren despedirse con un buen sabor de boca ante uno de los rivales más potentes de la categoría y que ya sabe lo que es ganar en Chapín esta temporada . No en vano, hace unas semanas asaltaba el campo del Xerez CD, líder del grupo, venciéndole por 1-2, si bien los de Checa tuvieron ocasiones numerosas para golear a pesar de jugar con uno menos casi 60 minutos.

Se puede dar el caso de que el Xerez DFC se mida al Pozoblanco durante tres semanas consecutivas en caso de que los de David Sánchez acaben la temporada terceros o cuartos siempre y cuando el Pozoblanco no supere al Ciudad de Lucena en esta última jornada de competición. Sea como fuere, el rival del play-off que el equipo azulino ató la pasada semana con la victoria en Utrera se conocerá a eso de las dos de la tarde de este domingo.

Acabar tercero o segundo no es un asunto menor, ya que los dos primeros clasificados para el play-off de ascenso, que se juega a partido doble, cuenta con la ventaja de que se pasa a la siguiente eliminatoria en caso de empate por haber obtenido una mejor clasificación en la liga regular . De este modo, el segundo se mide con el quinto y el tercero contra el cuarto contando con la vuelta en sus respectivos feudos y pasar de ronda en caso de empate. En la segunda eliminatoria, este factor lo mantendrá el equipo que mejor puntuación haya obtenido en liga .

El Xerez DFC está a 90 minutos de acabar la temporada regular como tercer clasificado del Grupo X de Tercera RFEF. Los azulinos reciben este domingo a las 12 en Chapín al Pozoblanco , rival que ocupa esta plaza y al que sobrepasará en caso de obtener los tres puntos en casa, donde los de David Sánchez no conocen esta temporada la derrota. Los xerecistas tienen incluso opciones de ser segundos , aunque para ello deben ganar y que el Ciudad de Lucena no pase del empate en su estadio frente al Cabecense, equipo que ya descendió hace unas jornadas y que ocupa la última posición.

Una plaza de descenso

La última jornada también depara conocer la última plaza de descenso a División de Honor andaluza. Con Cabecense y Ayamonte ya descendidos, la tercera será para el Sevilla C o el Conil. Los sevillistas tienen 32 puntos por los 34 de un Conil que en el particular le tiene ganado el golaveraje al filial. De este modo, la única combinación que salva al Sevilla C es la victoria en su feudo ante el Córdoba B y una derrota del Conil en Coria, equipo que logró la permanencia la pasada semana.