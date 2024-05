David Sánchez: "Acabar terceros o en play-off significa que tan mal año no hemos hecho"

David Sánchez, técnico del Xerez DFC, ha comentado este viernes en la rueda de prensa previa al partido de este domingo en Chapín, que el choque contra el Pozoblanco es "una final" un encuentro que califica de "vital" porque da la posibilidad al equipo de acabar la temporada regular tercero -o incluso segundo- y al menos en la primera eliminatoria del play-off con el factor cancha a favor pasando a la siguiente el mejor clasificado en liga en caso de igualada.

-David, Pozoblanco y la oportunidad de acabar la temporada regular tercero o incluso segundo si se gana y el Ciudad de Lucena se deja puntos.

-Llevamos muchos partidos importantes, muchas finales y el domingo es otra final, el último partido de la competición regular y con la posibilidad de ponernos terceros si ganamos o incluso segundos. Significaría que tan mal año no hemos hecho ni tan irregulares hemos sido. Sí es verdad que al principio no sacamos resultados, tuvimos muchos empates y nos costó arrancar. Pero creo que acabar tercero o hasta cuarto en un grupo como éste, quizá el más complicado de España, podemos estar medio satisfechos del trabajo que hemos hecho, aunque queda lo más duro, lo más difícil y el objetivo.

-¿Cuánta importancia le da a acabar tercero y tener la primera eliminatoria con la posibilidad de resolverla en casa?

-Yo le doy importancia a ganar y el domingo intentaremos salir a ganar como hemos hecho siempre e intentar quedar lo más alto posible. Jugamos todos a la misma hora y cuando acabe el partido sabremos en qué posición hemos quedado y sabremos con quién nos enfrentamos y dónde jugamos primero y a partir de ahí, quitar modo liga y poner el modo play-off porque son muy diferentes. Los play-offs son partidos de 180 minutos, lo hemos visto en la Champions y competiciones parecidas y puede pasar de todo, ya no eres favorito por tu buena marcha, ya se iguala todo y el futbolista tiene más presión. Todo eso hay que igualarlo y ese es mi trabajo. Pero nuestra idea el domingo es hacer el mejor partido posible, ganar y quedar lo más alto posible.

-La lógica, que no siempre se cumple y menos en el fútbol, dice que probablemente se enfrenten tres semanas seguidas con el Pozoblanco. ¿Cómo se plantea esta situación? ¿Alguna variante táctica?

-No te voy a engañar, le hemos dado vueltas, hemos estado pensando en el vestuario y hemos decidido hacer mi lectura y sacaré el domingo el mejor equipo que pueda para ganar el partido y el siguiente igual. No es lo que a un entrenador le gustaría, enfrentarse tres veces seguidas con el mismo equipo, pero el calendario se ha dado así. Lo prepararemos a nuestra manera, le hemos dado vueltas por supuesto.

-¿Qué Pozoblanco espera?

-Es un equipo que ha tenido muchísima regularidad, tiene a uno de los máximos goleadores, otros jugadores importantes, muy buen equipo, en su campo han tenido muy buenos resultados. Va a ser un partido muy igualado, difícil y se lo hemos dicho al equipo, que habrá momentos que van a tener la pelota y nos meterán en nuestro campo y tendremos que defender bien y vamos a tener que sufrir, muchas veces estás sufriendo defensivamente y eso también es positivo. Tenemos que ser nosotros, prefiero ser yo a intentar cambiar algo muy diferente a lo que pienso, salga bien o no, porque creo en lo que creo, en lo que hemos trabajado todo el año y vamos a intentar ser lo más parecido a lo que nos ha llevado hasta aquí.

-Hace pocas semanas ya ganó en Chapín al Xerez CD.

-Sí, ganaron aquí 1-2, el portero hizo buen partido. El Club Deportivo tuvo oportunidades de adelantarse antes, incluso tuvo el segundo con el 1-1 y eso es fútbol. Es un buen equipo, está trabajando bien, va tercero, play-off, un equipo con un delantero que está marcando muchos goles y eso es fundamental en esta categoría, tiene gente por banda, buenos centrales, el portero ha hecho buenas actuaciones... Es un equipo muy completo.

-¿Cómo se ha gestionado la semana de Feria?

-Nos ha cambiado un poco los planes. Está uno preocupado porque es un equipo joven y lógicamente tienen que disfrutar. Le dimos permiso hasta el miércoles a una hora y espero que a partir de esa hora nadie me haya pisado la Feria. A todos nos gusta salir y disfrutar. El domingo después de Utrera fueron, el lunes tuvimos comida y el miércoles me costa que la disfrutamos y quedé en eso con ellos, que no me llegase la información de que alguno iba a ir más a la Feria después del miércoles. Y no pasa nada por contarlo, a la gente le gusta saber y si alguien se encuentra a alguno, que me lo diga (risas). Pero no, tenían permiso hasta el miércoles y desde el jueves conexión Pozoblanco. Pero sí, me ha tenido un poquillo preocupado porque son jóvenes, venimos de buena dinámica, van a la Feria a todos lados y son los mejores y les he hecho recordar el pasado porque el fútbol es así, momentos, y lo que hoy es bueno mañana es malo. Se han portado bien por lo que he escuchado.

-Salvo la derrota en Cartaya, el equipo lleva una buena dinámica y es el mejor de la segunda vuelta. ¿Hasta qué punto es importante acabar bien de cara al play-off?

-Es un partido muy importante porque le ganas al tercero, subes a la tercera posición, te vas al play-off con victoria y eso es confianza. La semana pasada nos vino muy bien la victoria en Utrera, además por la forma que fue. Creo que ha sido la primera vez que hemos remontado un marcador y este partido es muy vital, por clasificación, desde el punto de vista psicológico y en todos los aspectos. Dentro de nuestra idea, vamos a sacar lo mejor posible para ganar y con buenas sensaciones.

-Partido a las doce, calor... ¿Hay que pedirle a la afición un último empujón?

-La afición es muy inteligente y sabe lo que nos jugamos y que tenemos posibilidades otra vez de ascender y el equipo en Segunda RFEF daría un paso adelante como club. No creo que haga falta, pero si hiciera, le diría que nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando la vida, que hemos hecho todos un esfuerzo, también ellos, desde la primera jornada; que recuerden que vienen de un descenso, de un mal inicio esta temporada y vamos a tener la posibilidad de ascender. Espero ver el domingo un buen ambiente, espero que después de Feria les queden ganas, para nosotros es muy importante sentirnos arropados.