Otro test de primer nivel para el Xerez DFC en El Palmar ante el Sanluqueño

El Xerez DFC sigue acumulando carga de trabajo y amistosos en su pretemporada y este domingo tiene una nueva y complicada parada. Los azulinos se miden este sábado en El Palmar (19:30) al Atlético Sanluqueño, escuadra de Primera RFEF que ultima su puesta a punto de cara a su estreno liguero frente al filial del Atlético de Madrid, un compromiso que ha sido fijado para el lunes 1 de septiembre a las 19:30 en la ciudad deportiva que los colchoneros tienen en Majadahonda.

Los xerecistas, pese a ser día festivo, han llevado a cabo este viernes una intensa sesión de entrenamientos en el Anexo Pepe Ravelo, en la que Antonio Fernández ha trabajado con sus futbolistas aspectos físicos, analíticos y de estrategia. Será su segunda cita consecutiva ante un rival de superior categoría tras la disputada el martes en Chapín frente al Sevilla Atlético, equipo al que superó con solvencia por 2-0 con dianas de Diego Iglesias y Pirri para conquistar el IV Trofeo Pepe Ravelo.

El encuentro en El Palmar será el quinto para los azulinos, si se tiene en cuenta que el segundo que disputaron fue en formato triangular en Lepe contra San Roque y Extremadura, y su bagaje es perfecto. Los han ganado todos, menos el que igualaron a cero contra la escuadra de Almedralejo en tierras onubenses y no han encajado goles. Los números en pretemporada no son importantes como en la liga, pero sí que sirven para avalar y reforzar el trabajo y la autoestima del grupo. Los de Antonio Fernández intentarán mantener el gran nivel contra un adversario más rodado.

Pérez Herrera da instrucciones a sus jugadores en su amistoso ante el Algeciras. / Atlético Sanluqueño

Cita de reencuentros

La cita será de reencuentros. El Xerez DFC se enfrentará por primera vez a Pérez Herrera desde que fue destituido octubre de 2022 en Segunda RFEF después de seis jornadas sin perder y tras firmar un empate en El Maulí contra el Antequera, en ese momento líder del Grupo IV, aunque se encontraba en puestos de descenso. El jerezano se hizo el pasado curso con las riendas de un Sanluqueño hundido en puestos de descenso a falta de tres jornadas para el final y consiguió lo que parecía imposible. Llegó, vio y venció. Obró el milagro de la permanencia con dos triunfos y un empate. Al frente del cuadro xerecista también tiene un gran palmarés. Se proclamó campeón del Grupo X en Tercera, logró el primer ascenso del club a Segunda Federación en el curso 20/21, le clasificó para la Copa del Rey y tuvo opciones de alcanzar el play-off de ascenso a Primera RFEF en la 21/22.

Para ese compromiso, los xerecistas volverán a contar con las bajas de Salguero, con problemas musculares, y Beny, pero es probable que ya esté apto Oier Arribas, con una sobrecarga muscular desde el compromiso en Arcos. Los dos jóvenes defensas se encuentran en la recta final de su puesta a punto y comenzarán a trabajar ya con el grupo a partir del lunes.

El partido, al que se espera que acuda un buen número de aficionados azulinos, estará marcado por las altas temperaturas, ya que se esperan en la localidad costera más de 34 grados a la hora en la que ha sido fijado. Ese horario es habitual para los anfitriones, que este jueves también se midieron al Algeciras, un rival de su misma categoría, a las siete y media. El compromiso terminó con empate sin goles.

Frente al cuadro de Antonio Fernández es posible que tengan minutos los dos últimos fichajes del Atleti, el centrocampista Ntji Tounkara, que llega cedido por el Córdoba CF y el atacante Óscar Lorenzo, procedente del Salamanca CF UDS y que se formó en la cantera del Deportivo de la Coruña.