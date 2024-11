Toque de atención de Bello: "Esto es el Xerez DFC y el 90% de la plantilla sabe que puede dar más"

El Xerez DFC encajó el domingo en el Municipal de Lebrija su segunda derrota de la temporada ante el Antoniano (2-1) en un partido en el que realizó una pésima primera mitad y se ha colocado 11º con 13 puntos, después de romper la jornada anterior ante La Unión (1-0) en Chapín una racha de seis encuentros sin ganar, con cinco empates y una derrota. Antes del choque frente al cuadro del jerezano Diego Galiano, David Sánchez, técnico azulino, motivó a sus futbolistas asegurando que si había algún conjunto capacitado para romper la dinámica del rival -lleva un año sin perder en su campo- era el suyo, pero las cosas no salieron como esperaba y terminó la cita enfadado por la forma de caer.

Y si el entrenador terminó ofuscado, también lo hizo el director deportivo, Antonio Bello, que este miércoles ha acudido, como cada mañana, al entrenamiento del equipo -estaba previsto en el Pedro Garrido, pero finalmente ha sido en el Anexo Pepe Ravelo para reservar el césped- y ha aprovechado para dar un toque de atención a los jugadores. No está contento con su rendimiento, advierte que casi todos pueden dar mucho más, que la actitud es innegociable, les recuerda que jugar en el Xerez DFC no es cualquier cosa y que hay que tener claro en qué equipo militan. Les ha pedido que redoblen el esfuerzo para evitar fallos individuales que les están costando puntos y espera que ya se vea reflejado este sábado (19:30) con la visita del líder Almería B en el Pedro Garrido.

El partido de Lebrija era complicado, pero la actitud y el darlo todo son innegociables y me da igual el campo en el que juguemos

Bello explica que "entiendo que el partido en Lebrija era complicado, que para ciertos jugadores fuese un embarque por el campo, por la actitud y el darlo todo son innegociables y me da igual que juguemos en un campo artificial pequeño o en Chapín, tenemos que salir a ganar en todos los campos, nuestra exigencia es esa, y la primera parte del otro día no me gustó, terminé muy disgustado. En la segunda parte apretamos, tuvimos el 2-1 de Abraham y de haber salido con esa intensidad desde el principio, el resultado hubiese sido otro".

El jerezano reflexiona en voz alta y añade: "No le quito méritos al Antoniano ni mucho menos, pero tengo que exigir muchísimo más a mi equipo. Con el 1-0, tuvimos una clarísima para haber empatado y nos hicieron el 2-0 en el minuto 44, que llega en un error nuestro infantil. Por mucho que entrene el míster algunos aspectos, si tú tienes un balón y en vez de dársela a tu compañero, se la das al delantero... Hay que exigirse mucho más a nivel individual porque cuando tú eleves tu nivel elevarás el del grupo. Si lo hace uno no, pero si lo hacen seis o siete... Así se lo he hecho ver a la plantilla. Bajo mi punto de vista, el 90% de la plantilla puede dar más".

Y es que el director deportivo xerecista, que fue capitán del equipo hasta hace únicamente un par de temporadas, tiene claro que "el equipo no pierde por condiciones. Entiendo que tenemos una plantilla no para jugar play-off ni mucho menos, pero sí para conseguir nuestro objetivo de forma cómoda. De todos modos, es evidente que si en lugar de quedar 12º puedo quedar octavo, quiero ser sexto. Hay que exigir muchísimo más a este grupo".

Bajo su punto de vista, el Xerez DFC está mostrando dos caras en algunos encuentros y eso es lo que deben corregir. "En algunos partidos hemos ofrecido el nivel esperado, hemos competido y mostrado una buena imagen, pero en otros no tanto. Ante el Torremolinos, por ejemplo, empatados con un gol de rebote en la única ocasión que tiraron a puerta y nosotros generamos muchísimo y el nivel de la primera parte en Granada fue de locos. Luego, hemos tenido otro nivel muy por debajo del esperado, como en la segunda parte de Granada, en Lebrija o en Villanueva".

Bello lamenta que el equipo haya perdido partidos por errores puntuales. / Lucía Aguilar/Xerezdfc.com

Los futbolistas tienen que darse cuenta que los puntos que se nos están escapando ahora igual al final de temporada se echan de menos

Bello, de todos modos, lanza un mensaje de confianza. "Al equipo tengo que exigirle a muerte, pero, por otro lado, estoy muy tranquilo, tenemos confianza plena en el cuerpo técnico y en los jugadores, pero tienen que darse cuenta de que los puntos que se nos están escapando ahora igual al final de temporada se echan de menos".

Admite que "hay cierta preocupación por los puntos que tenemos, deberíamos llevar al menos cuatro más, y hay que exigirse mucho más. La situación no es alarmante ni mucho menos, pero sí tenemos que asumir que aquí hay que exigirse más, tenemos que saber en el club que estamos, que está respaldado por sus socios y a la gente le cuesta mucho mucho sacrificio sacarse un carnet como para hacer el ridículo en diez minutos y perder un partido, como nos pasó en Granada, o no estar a la altura. Es algo que me fastidia. Me da pena por la afición, pero también por los propios jugadores, que hacen un trabajazo de locos durante setenta minutos y lo pierden todo luego en diez por un par de errores individuales. Entiendo que debe haber partidos malos, porque la liga es larga, pero no tires en pocos minutos lo que te has ganado en tantos. Me da coraje por eso, plantamos cara a rivales potentes, demostrando que no somos inferiores, y luego fallamos en momentos puntuales".

El equipo permaneció invicto durante ocho jornadas, pero sólo ganó un partido. Bello no cree que eso fuese tan negativo. "Si miramos la clasificación, el Torremolinos, por ejemplo, tiene unos números similares a los nuestros, pero ha ganado un partido más y esos puntos más son los que marcan, con 16 estás a dos del cuarto. Hay que valorar los empates según se den, analizas el del Orihuela y te queda sabor amargo y das buenos los del día del Estepona o Águilas. Lo que intento hacerle ver a los jugadores es que tienen que saber en el equipo que están y todo lo que rodea a este club, es el Xerez DFC para lo bueno y lo malo. Está bien que tengamos tranquilidad, pero tranquilidad dentro del nivel de exigencias. No hay que volverse locos. Tanto la directiva como yo, tenemos la máxima confianza en la plantilla y en el cuerpo técnico, como ya he comentado, pero hay que saber que hay que ofrecer mucho más. Estamos hablando de tener sólo tres puntos más".

Bello saluda en el palco de Chapín a Edu Villegas, el director deportivo que le firmó para el Xerez DFC. / Manuel Aranda

Los errores individuales hay que corregirlos y responsabilizarse, hay que hacer autocrítica

"El objetivo -continúa- es la permanencia, pero está claro quiero quedar no octavo, sexto, en lugar de décimo. Hay que intentarlo y exigirse. Que luego dándolo todo quedamos novenos, no pasa nada, pero hay que pelear a tope. Eso hay que activarlo ya y no esperar a las diez últimas jornadas. Insisto en lo que he comentado antes, la situación no es preocupante y estamos tranquilos, pero sí que es verdad que podíamos estar mejor y si podemos, ¿por qué no vamos a estarlo?, ¿por errores individuales? Pues hay que corregirlos y responsabilizarse de ellos, hacer autocrítica y decir esta marca es mía y no se me va. Ya no es cuestión de correcciones que pueda hacer el míster, es cuestión del mismo jugador, de decir me he equivocado y esto no va a pasar porque nos ha costado tres puntos o dos".

El partido ante el Almería B es complicadísimo, lleva cuatro victorias seguidas, pero confío en mi equipo, mi afición y en sumar los tres puntos

Bello ha sido futbolista y considera que ese tipo de errores cuidarlos "es algo innato. Ojalá yo con 19 o 20 años hubiese estado aquí en Segunda RFEF. Con 20 años, puede costarte más la carga, pero es que estás jugando en el Xerez DFC y sabes donde estás, tienes que saber el nivel que debes tener. Si estás por debajo, me da igual que tengas 20 que 35. Porque igual que el míster ha demostrado que le da igual para ponerlo en el once titular, a mí me da igual decirle a un jugador que está por debajo de su nivel tenga la edad que tenga".

El encuentro ante el Almería B lo espera "complicado, como todos. Ya nos medimos al Linares, que era líder, y nos dimos cuenta de que podíamos ganar, y te enfrentas a cualquier otro y te gana siempre y cuando tú no estés a tu nivel. El partido es complicadísimo y mucho más si tenemos en cuenta la dinámica en la que llegan ellos, que vienen de cuatro victorias consecutivas. De todos modos, confío plenamente en mi equipo, en el apoyo de la grada en el Pedro Garrido y en sacar los tres puntos".