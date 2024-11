Una nefasta primera parte condena al Xerez DFC en Lebrija (2-1)

El Xerez DFC ha sufrido en Lebrija la segunda derrota de la temporada ante un Atlético Antoniano que completa un año sin perder en el Municipal. Una primera parte nefasta han condenado a los xerecistas, que se marcharon al descanso 2-0 abajo con dos tantos de saque de esquina prácticamente idénticos. Galiano ha demostrado que tenía perfectamente estudiado al equipo de David Sánchez. Los cambios mejoraron a los azulinos en la segunda mitad y Abraham acortó distancias muy pronto, pero el empuje no bastó y al final incluso Borja pudo hacer el 3-1, rematando al poste.

Mismo once que 7 días atrás

Por primera vez esta temporada, David Sánchez no hizo cambios con respecto al partido anterior y repitió el once que venció a La Unión Atlético en la primera victoria de la temporada en Chapín. Una semana más, Ángel Lozano ha permanecido en la meta azulina, con una línea de cuatro formada por Marcelo y David León en los laterales y Hugo y Oca en el centro de la zaga; en la medular, Álvaro Martínez y Espinar -que volvía al Municipal de Lebrija-, las bandas para Teté y Jacobo, en la mediapunta Ilias y arriba el 'killer' Abraham. En el banquillo, Beto, Juan Andrés, Castroviejo -otro ex del Antoniano-, Carri, Matías Ramos y Salguero, ya recuperado de su edema óseo que sufrió en el partido de Copa RFEF contra el Melilla.

El Antoniano arrancó más intenso el partido. Los centrales buscaban continuamente a Mike, emparejado con Hugo Carrillo y atacando el lado débil de los azulinos en el lateral izquierdo con Nacho y Joao cayendo en esa zona, en la que Teté e Ilias no ayudaban lo suficiente, para enojo de David Sánchez, que le pedía a sus jugadores una mayor presión en estos primeros minutos del encuentro.

Se adelanta el Antoniano

El choque respondía a lo esperado, mucho balón largo, disputas y segundas jugadas y con ambas aficiones animando a sus respectivos equipos. Los xerecistas llegaban por primera vez en una acción a balón parado superado el cuarto de hora. La pelota la ponía en juego Jacobo y el balón se paseaba por el área lebrijana sin que llegasen Oca y Álvaro Martínez. Y apenas dos minutos después, en otra falta botada por Jacobo, ahora desde el perfil izquierdo, Barrios llegaba antes que Oca.

Álvaro Martínez fue sustituido en el descanso. / Juan Antonio Zarzuela

Respondía el Antoniano con un disparo desde la frontal de Álvaro al que Ángel Lozano respondió lanzándose a la izquierda, tapando su palo y atrapando el balón, que parecía ir fuera. Más clara fue la siguiente, en las botas de Nacho, adentrándose en el área ganándole la partida a Hugo y teniendo que responder Lozano con una gran intervención al derechazo del atacante lebrijano. Tras un rechace, la jugada acababa en córner y tras el saque llegaba el 1-0. Balón al segundo palo, no llega Lozano, bloqueo a un defensa azulino y Mike, de cabeza y absolutamente solo, remataba al fondo de la red.

Perdona Jacobo y 2-0

Reaccionó de inmediato el Xerez DFC con una jugada de Teté, el futbolista más en forma de la plantilla, cuyo centro lo desviaba Fromsa providencialmente a saque de esquina cuando ya estaba presto a rematar Abraham. La tuvo el XDFC en un centro de Marcelo al que no llegó Álvaro despejando con los pies Barrios. La pelota le caía franca a Jacobo, que con toda la portería para él la envió incomprensiblemente fuera. De ahí al descanso, el Antoniano se acercó con peligro en otras dos acciones a balón parado y encontraban premio a su gran primer tiempo justo antes del descanso en otro saque de esquina casi idéntico al del 1-0. En esta ocasión, Jose Mari, llegando desde fuera del área absolutamente solo, remataba de cabeza colocando el balón junto al palo izquierdo de Lozano ante la pasividad de la defensa jerezana, que se comió los movimientos al primer palo de tres atacantes lebrijanos para dejar libre la entrada del 14 del Antoniano.

Abraham recorta

Movió el banquillo David Sánchez en el descanso, dejó en la caseta a Jacobo y Álvaro Martínez y dio entrada a Beto para jugar en el carril derecho y a Álex Castroviejo, situándose en punta junto a Abraham, bajando a la medular a Ilias Charid. No pudo comenzar mejor la segunda mitad para los azulinos, que acortaban distancias a los tres minutos de la reanudación. Ilias conectó con Beto, este le ganó la partida a Cobo -que reclamó una falta en la acción que le costó la amarilla- y la puso al corazón del área pequeña, donde Abraham remachaba a la red. Minutos después, Rodri, meta suplente del Antoniano, veía la roja directa en el banquillo por protestar un fuera de banda. El técnico azulino dio entrada a Salguero y quitó a Hugo, que hasta ahora había jugado todos los minutos.

Más de 500 azulinos estuvieron en la grada del Municipal de Lebrija. / Juan Antonio Zarzuela

El Xerez DFC apretaba con el apoyo de su hinchada y el Antoniano pasaba por los peores minutos del partido, que ahora se decantaba hacia el lado de los xerecistas, aunque todavía con el marcador abajo. El técnico azulino volvió a mover el banquillo quitando a Teté y dando entrada a Rafa Parejo, colocándose Ilias en la banda izquierda y Galiano también realizaba su primer cambio, entrando el jerezano Borja Jiménez por Nacho.

Aprieta el Xerez DFC

El Antoniano bajó muchos enteros en la segunda mitad, teniendo que multiplicarse en tareas defensivas y perdiendo presencia en ataque. No se acercó por las inmediaciones de Lozano hasta casi la media hora de la srgunda mitad, en un disparo desde la frontal que tras pegar en Salguero se marchó a córner. Juan Andrés entraba por Marcelo en un tramo de partido en el que el Antoniano equilibraba de nuevo el juego, sobre todo a base de faltas que cortaban el ritmo a los xerecistas. En una de ellas, el balón le caía a Guti, que afortunadamente para los azulinos no controlaba cuando se quedaba solo.

Barrios apareció a diez minutos del final para hacer la parada de la mañana en un cabezazo de Oca que iba a la escuadra derecha. Cuando la hinchada visitante ya cantaba el empate, la mano derecha del meta del Antoniano sacaba el balón de la cruceta mandando a córner en la mejor ocasión de los xerecistas además de la del gol de Abraham. El Antoniano pudo sentenciar el choque en el último minuto, pero Borja no pudo aprovechar un regalo de la defensa azulina, disparando al palo derecho.

La última del partido la tuvo Abraham, cabeceando un centro de Beto. El Xerez DFC murió colgando balones en el área local, pero el marcador no se movió más y en Lebrija ha llegado la segunda derrota de la temporada de los azulinos, que han tirado la primera parte y la mejoría en la segunda no bastó.

Ficha Técnica Atlético Antoniano: Diego Barrios, Cobo, Guti, Fromsa, Juanfran, Nacho (Borja 64'), Joao (Jaime López 65'), Javi, José Mari, Mike y Álvaro. Xerez DFC: Ángel, Marcelo (Juan Andrés 73'), Hugo (Salguero 54'), Oca, Teté (Rafa Parejo 62'), Abraham, Ilias, Álvaro Martínez (Castroviejo 46'), Espinar, Jacobo (Beto 46') y David León. Goles: 1-0 (22') Mike. 2-0 (45') José Mari. 2-1 (48') Abraham. Árbitro: Héctor Bouzas Laconti, del colegio canario. Auxiliado en las bandas por Emilio Manrique Hernando y Nemrod Mengíbar Déniz. Roja directa al portero suplente Rodri (50'). Amonestó a los locales Álvaro, Guti, Cobo, Nacho, Juanfran; y a los visitantes David León, Oca, Beto y a David Sánchez. Incidencias: Partido correspondiente a la undécima jornada de liga en el Grupo 4 de Segunda RFEF disputado en el Municipal de Lebrija. Lleno y más de 500 seguidores del Xerez DFC en las gradas. Se guardó un minuto de silencio por las víctimas de la DANA de Valencia.

vo