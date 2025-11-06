Morante, el único jugador del Xerez DFC que ha disputado todos los partidos y todos los minutos

El primer tramo de liga del Xerez DFC no ha sido el esperado, desde las primeras jornadas se instaló en descenso, en la octava Antonio Fernández fue destituido por los malos resultados y la pasada (novena) se hizo con las riendas de la plantilla Diego Caro, técnico que se estrenó con un triunfo por 2-0 en Chapín ante el Atlético Antoniano y logró que su equipo por primera vez en la temporada dejara su portal a cero.

Los problemas en la portería -Perales no arrancó bien y se lesionó, Oier es sub-23 y Fernández no confiaba en él y una iniciada la competición y con el mercado cerrado tuvo que llegar Florentin Bloch, que estaba en paro y ocupando la ficha del lesionado de larga duración Mauro, para dar por cerrada la marejada- y a la hora de defender han lastrado al equipo, cuyos zagueros protagonizan un dato más que curioso en el Grupo 4 de Segunda RFEF. Son los que más goles anotan, pero también los que más se hacen en propia puerta, cuatro y tres, respectivamente.

El conjunto xerecista ha marcado doce tantos y cuatro de ellos los anotaron sus defensas y los otros ocho sus atacantes (delanteros y extremos), mientras que los centrocampistas todavía no se han estrenado. Udom, aprovechando su gran altura en las acciones a balón parado, le ha puesto su firma a dos en Chapín, Atlético Malagueño (1-1) y Yeclano (2-1), Carlos Daniel Dorado hizo otro en el Nuevo la Victoria frente al Jaén (2-1) y el lateral izquierdo Beny otro ante el Águilas (1-1) igualmente en casa. En cuanto a los jugadores de arriba, el ariete Dieste es el pichichi con cinco goles, dos lleva el mediapunta Ilias Charid (Minera y Antoniano) y otro Diego Iglesias (Yeclano).

Y si son efectivos en ataque, la suerte no es su aliada en defensa, ya que no es normal que un equipo encaje tantos goles en propia puerta en tan pocas jornadas y de forma seguida. Morante, en dos ocasiones mandó el balón dentro. Contra el Malagueño, tocó lo justo un disparo de Juan Hernández con un Perales a media salida y frente al Yeclano, 'embolsaba' un centro desde la derecha en su intento de despeje. El otro gol es del zurdo Dorado en La Condomina (2-1) frente al UCAM. Era el 1-0 al cuarto de hora, al intentar desviar un buen dentro de Ale Marín. Pero la mala fortuna no terminó ahí. En el Francisco de la Hera ante el Extremadura (3-2), a Udom, al saltar en la barrera en una falta en la frontal del área botada por Juanmi Callejón, le tocó el balón en la cabeza y supero a Bloch, que no lo esperaba.

Morante, indiscutible y Oier no se estrenó

Morante es protagonista también en este inicio de liga en el conjunto azulino por un dato muy positivo, por la confianza que han depositado en él tanto Antonio Fernández hasta que fue cesada como Diego Caro en su estreno. Es el único jugador de la plantilla que ha estado sobre el verde los 810 minutos de competición que se han disputado. Ha sido titular en los nueve partidos y los completó todos.

La pasada campaña en su anterior equipo, la Deportiva Minera ya fue el jugador de campo con más encuentros y más minutos sobre el verde, con 3.026 minutos entre liga y Copa del Rey en 35 partidos y sólo fue superado por el portero Fran Martínez, con las mismas citas igualmente repartidas en las dos competiciones, pero con algunos minutos más, 3.150 minutos.

Junto a Morante, en la escuadra xerecista han sido titulares también en los nueve enfrentamientos ligueros Rafa Parejo, Ilias Charid y Christian Dieste, pero todos fueron retirados antes del final.

Por contra, el único futbolista que no se ha estrenado todavía es el portero Oier. Cuando se lesionó Perales, todo hacía indicar que debutaría, pero el club movió ficha rápido esa misma semana y debutó en Jaén Bloch.