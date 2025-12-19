Diego Caro advierte sobre el Lorca: "Hace muchísimas cosas bien"

Diego Caro espera un partido "muy difícil" ante el Lorca Deportiva, al que tiene muy estudiado según se ha podido desprender de la rueda de prensa previa al encuentro que el Xerez DFC afronta este domingo en Chapín (12:30 horas), el último del año 2025 y penúltimo de la primera vuelta. El técnico cordobés ha puesto en valor el gran momento de forma que atraviesa su escuadra -siete jornadas seguidas invicta-, pero advierte igualmente que "todavía no nhemos hecho nada", en alusión a lo igualada que está la categoría.

Pregunta.¿Cómo afronta el equipo una nueva semana de competición, la última antes del parón navideño y con una buena marcha que va siguiendo a hacer siete partidos sin perder?

Respuesta.Pues con mucha ilusión, con ganas de que llegue ya el domingo, de que eche el balón a rodar y poder afrontar un nuevo partido de competición, sabiendo la dificultad que va a tener el encuentro, el rival que nos encontramos enfrente. Después de haber aprovechado al máximo la semana de trabajo, de seguir avanzando y seguir mejorando en aspectos tanto tácticos como técnicos del equipo. A ver qué tal estamos el domingo.

P.Siete jornadas sin perder, desde que llegaste estaría el equipo segundo clasificado.

R.Lo considero casi anecdótico, porque al final es verdad que en una competición larga es importante lo que se ha hecho, sobre todo por la situación que estábamos ahí abajo. Estamos empezando a salir un poquito de ahí, gracias al trabajo de los chicos sin ningún tipo de duda y tenemos que seguir, tenemos que seguir insistiendo. Lo he comentado en varias ruedas de prensa que estábamos por buen camino, no debemos de dejar ese camino, debemos de seguir insistiendo, como digo, seguir mejorando muchos aspectos del juego que todavía tenemos que mejorar con un amplio margen de mejora que creo que tenemos. Si los resultados no están favoreciendo es porque se están haciendo las cosas bien, evidentemente.

P.La categoría está en un puño, estáis novenos a tres puntos del play-off de ascenso, pero empatado con el Puente Geni que está en play-off.

R.Por eso es lo que digo, que tenemos que seguir, no hemos hecho nada, tan solo han sido siete partidos sin perder, bueno tan solo, evidentemente no es fácil, pero la competición no acaba aquí, queda mucho más y lo más importante de todo, y me lo transmiten los chicos, es que quieren seguir avanzando, que quieren seguir mejorando, que quieren seguir creciendo, que quieren hacer cosas importantes dentro de la categoría, con la dificultad que tiene esta categoría. Con ese mensaje que ellos me transmiten es con la ilusión que trabajamos todos los días.

P.En cuestión de confianza, pocos equipos tendrán más que vosotros o el Águilas.

R.En cuanto a dinámicas positivas, evidentemente el Aguilas creo que tiene un punto más de los últimos siete partidos y es un equipo que lleva muy buena trayectoria, pero también tenemos que recordar el rival que tenemos el domingo, quese ha tirado siete partidos consecutivos ganando. Cuando eso lo hace un equipo en esta categoría y en este grupo tan difícil es por algo, y evidentemente hemos visto el por qué. Hace muchísimas cosas bien, tanto con balón como sin balón. Es verdad que ahora han tenido dos resultados adversos, que en esta categoría todo el mundo los tiene, normal estando tan igualado todo y tan competido. Tenemos que pensar que tenemos el domingo un rival enfrente muy bueno, a pesar de nuestra buena racha y nuestra dinámica, y tenemos que estar preparados para cualquier cosa durante el partido.

P.¿Y qué Lorca te esperas después de venir de, como dices, esos dos resultados adversos?

R.Un Lorca que nos va a poner muchas dificultades. Al analizarlo hemos visto que es un equipo que domina muchos registros dentro de un partido, una capacidad de irte a presionar en bloque alto en la salida de balón, capacidad de meterse en bloque bajo muy juntos en sus líneas y es muy difícil de atacarle, capacidad con balón en el inicio para salir jugando tanto de tres, lateralizando a un interior metiendo el medio centro dentro, con centrales abiertos, capacidad para los extremos meterse por dentro y hacer de interiores, es decir, un equipo con muchas variantes y esos equipos evidentemente son difíciles de contrarrestar y difíciles de sobrepasar. Sabiendo eso, tenemos que potenciar nosotros las cosas que estamos haciendo bien, que son muchas, y evidentemente minimizar las que no estamos haciendo tan bien, que también las hay evidentemente y ahí es donde está el margen de mejora que decía anteriormente.

P.¿Cómo llegan Ekiza y Diego Iglesias?

R.Falta todavía un entrenamiento, a ver qué tal, pero Julen creo que no debe de tener problemas para estar disponible y Diego a ver mañana, lo tiene difícil. Me habéis escuchado muchas veces decir que los jugadores tienen que estar 100% y lo voy a repetir hasta el último día, porque en una competición súper complicada, exigente, meter a un futbolista que no esté al 100% te va a restar más que te va a sumar. Los demás están todos disponibles, recuperamos también a Juanjo de la sanción, por lo tanto todos disponibles, salvo Diego que no sabemos hasta mañana cómo va a terminar el entreno.

P.Y por último te quería preguntar también porque la semana pasada se estrenaron como goleadores Morante y Yago, ¿importante esa aportación cuando los delanteros no tienen el día?

R.Muy importante, muy importante incluso teniendo el día los delanteros, al final esa variedad para poder hacer goles es súper importante en cualquier equipo, que pueda ser a balón parado, que pueda ser de jugada. Queremos que Dieste y Emaná hagan buenas cifras de goles, pero si ellos no hacen gol el equipo no puede tener una dependencia solo y exclusivamente de dos futbolistas, sino que tenemos que abrir el abanico. Que la lista de goleadores se amplíe y que cada vez vaya en aumento, sin ningún tipo de duda es muy positivo para el equipo.