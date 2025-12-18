Xerez DFC: dos partidos para firmar la mejor primera vuelta en Segunda RFEF

El Xerez DFC continúa preparando el encuentro de este próximo domingo en Chapín, cuyo césped presenta un penoso estado que ha conllevado las críticas del PSOE, frente al Lorca Deportiva, un rival que después de encadenar siete triunfos consecutivos para meterse en la pomada de la lucha por el play-off de ascenso llegará a Jerez con dudas por las dos derrotas consecutivas sufridas contra Atlético Antoniano y el líder Águilas.

Los azulinos atraviesan un inmejorable estado de forma, suman siete jornadas sin perder -las mismas desde la llegada de Diego Caro al banquillo- y han salido de los puestos de descenso, aunque la categoría está igualadísima y los xerecistas son novenos con 21 puntos, los mismos que tiene un Puente Genil que está situado en puesto de play-out. El XDFC tiene el play-off de ascenso a tres unidades -daría alcance al Lorca si lo doblega este domingo- y dos por encima del descenso.

Subidos a la ola de la buena dinámica, el Xerez DFC ha pasado de protagonizar el peor arranque en sus cuatro temporadas en Segunda RFEF a igualar ahora, y a falta de dos jornadas, los números de su mejor primera vuelta. En efecto, los xerecistas sólo sumaban 6 puntos tras las primeras 8 jornadas y la derrota en Almendralejo contra el Extremadura supuso la destitución de Antonio Fernández Rivadulla. Llegó Diego Caro, dio rápidamente con la tecla y el equipo es otro: 15 puntos de 21 posibles e invicto desde el aterrizaje del cordobés.

De esta forma, el Xerez DFC suma 21 puntos en las primeras 15 jornadas disputadas y a falta de dos encuentros -Lorca Deportiva y el derbi frente al Xerez CD que jugará como visitante- ya atesora los mismos puntos que en su mejor primera vuelta en Segunda RFEF, la pasada 24/25 con David Sánchez en el banquillo.

En aquella campaña, el conjunto azulino llegó a esa misma cifra con 4 victorias y 9 empates, además de ser el segundo equipo con menos derrotas a esas alturas de campeonato (2). Los triunfos llegaron contra Cádiz Mirandilla, La Unión, San Fernando y Deportiva Minera y las igualadas frente a Estepona, Torremolinos, Orihuela, Águilas, Balona, Villanovense, Linares, Almería B y Don Benito; mientras que las dos únicas derrotas fueron contra Recreativo Granada y Antoniano. Como ahora, ocupaba la novena plaza, pero tenía el play-out a 4 puntos y el descenso a 5 puntos. Como dato, los cinco equipos que ocupaban puestos de descenso y play-out fueron los que acabaron perdiendo la categoría: Recreativo Granada, Balona, San Fernando, Balona, Don Benito y Cádiz Mirandilla.

Tanto en la temporada 21/22 como en la 22/23, el Xerez DFC tenía a estas alturas de temporada 18 unidades y ocupaba la 13ª posición (la de play-out). En su primera experiencia en la categoría los xerecistas sumaban 5 triunfos (Villanovense, Las Palmas Atlético, Panadería Pulido, Don Benito y UD San Fernando), 3 empates (Mérida, Ceuta y Mensajero) y 7 derrotas (Córdoba, Cacereño, Vélez, Montijo, Cádiz B, Coria y Tamaraceite); mientras que un curso más adelante (22/23) fueron 4 triunfos (Sanluqueño, Recre Granada, Utrera y Sevilla Atlético), 6 empates (Yeclano, San Roque de Lepe, Betis Deportivo, Mirandilla, Antequera, Mar Menor) y 5 derrotas (Mancha Real, UCAM Murcia, Poli Ejido, Cartagena B y Recreativo de Huelva).