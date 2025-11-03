El Xerez DFC abre la semana de trabajo pendiente de Fran Viñuela y Emaná

Después de la tormenta siempre sale el sol. El Xerez DFC por segunda vez esta temporada ha abierto su semana de trabajo con los deberes hechos. El cuadro azulino logró ante el Antoniano su segundo triunfo del curso por 2-0 en el estreno de Diego Caro en el banquillo y este lunes ha llevado a cabo una sesión de recuperación en el Anexo Pepe Ravelo. La victoria no saca a los xerecistas del descenso, pero le da un respiro y le acerca a la zona menos complicada de la tabla. Con nueve puntos, se encuentra a uno de Linares, que ocupa el puesto de play-out, y el Melilla, también con diez unidades y fuera por la diferencia de goles.

El técnico cordobés estará muy pendiente de cara al partido del domingo (17:00) nuevamente en Chapín contra el Almería B de la evolución del extremo Fran Viñuela, que se quedó fuera de la lista la final por unas molestias musculares y este martes se hace pruebas para conocer el alcance de sus problemas. Mientras, Emaná, que ha entrado en la recta final de la recuperación de su lesión. El camerunés se lesionó en Jaén, sufrió una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda y cuando estaba superándola se volvió a resentir. Si todo marcha bien, debe estar listo para la cita contra el filial rojiblanco.

Diego Caro, al igual que Antonio Fernández, ha tenido que echar mano del filial y del juvenil para completar la nómina de delanteros, ya que cuenta únicamente con Christian Dieste como ariete y está al borde de la sanción con cuatro tarjetas amarillas, que vio ante Deportiva Minera, Yeclano, Águilas y Extremadura. El ariete, pichichi del equipo con cinco dianas, es indiscutible y su ausencia sí que provocaría un serio problema al entrenador. Emaná debe recuperarse, pero apenas ha jugado y puede faltarle ritmo para afrontar un partido completo.

Dani Torres, delantero del filial que esta jornada no pudo ir convocado porque fue expulsado con roja directa en el equipo de Francis la pasada, y Domi, del juvenil de Liga Nacional que tuvo minutos el domingo y que los había tenido ya con David Sánchez en Tercera antes de marcharse al Almería, son las opciones que los entrenadores manejan. En el caso de Caro no es algo raro, ya que le gusta trabajar con la cantera y está habituado tras tres temporadas en el filial del Córdoba.