Xerez DFC-Águilas, algo más que tres puntos en juego

Un Xerez DFC que se ha quedado sin margen de error se enfrenta este domingo (17:00) en Chapín a la ilusión de un Águilas FC en un buen momento, que aspira a engancharse con la parte alta de la tabla. Los azulinos tocaron fondo el pasado domingo con una dolorosa derrota en Los Arcos frente al Orihuela, un rival directo en la lucha por la permanencia, con un gol de penalti. Se encuentran en su peor momento del curso, en puestos de descenso y encadenando siete jornadas sin ganar en las que sólo han anotado un gol. Ponen en juego algo más que tres puntos contra un adversario cuya dinámica es totalmente opuesta, suma ocho encuentros sin perder, con cuatro igualadas y cuatro triunfos.

El técnico David Sánchez ha sido el gran protagonista de una semana en la que también se ha cerrado el mercado de invierno, en el que los xerecistas se han quedado finalmente sin poder incorporar a un central sub-23 que supliera la marcha de Hugo Carrillo al Zaragoza. El entrenador sabe que en el fútbol mandan los resultados y que los suyos no son los mejores. Su rueda de prensa tras caer ante los alicantinos el domingo fue derrotista y este viernes quiso explicar los motivos que le condujeron a realizar esas declaraciones. Confesó que es humano, que sufre cuando los que le rodean no son felices y le afectó ver a todos tristes tras perder. Se considera el capitán del barco, se siente fuerte, respaldado por su plantilla y la directiva y capacitado para revertir la situación. Tiene crédito, pero se le puede agotar si los resultados no llegan de forma inmediata.

Antonio Bello, director deportivo azulino, le ha apoyado públicamente y ha asegurado que no se han planteado ninguna medida, pero también dejó claro que los resultados y la clasificación mandan... La solución para evitar complicaciones, volver a sumar de tres. Y es que los xerecistas, decimocuartos con 23 puntos y a tres de la salvación, no ganan en Chapín desde que vencieron a La Unión (1-0) en noviembre, también superaron a la Minera en diciembre, pero fue en el Pedro Garrido.

Los azulinos cuentan para este partido con un alta importante, la de su pichichi Abraham, que la pasada jornada no pudo jugar en Los Arcos por sanción y que ha rechazado una oferta del Atlético Sanluqueño y que ha preferido no bajarse del barco, y pierde por el mismo motivo al lateral zurdo Beny, que vio la quinta amarilla en Alicante. El técnico ha citado a todos los futbolistas disponibles y es evidente que agitará el árbol tras el revés en Orihuela. En ataque Abraham entrará y el sustituto del defensa jerezano será David León. Por lo demás, Jacobo, señalado después de la derrota tras cometer el penalti que provocó el 1-0, no repetirá y Beto Plaza, suplente, puede volver. Juan Andrés también es lógico que conserve su puesto y sea Ilias el sacrificado, aunque también podrían entrar algunas de las nuevas incorporaciones junto a Sergio García, que ya fue titular.

Dos sancionados en el Águilas

Mientras, los de Fran Alcoy llegan con confianza por su dinámica y con dos ausencias importantes en la medular. Dos de dos pivotes defensivos del equipo vieron la quinta tarjeta amarilla en su enfrentamiento del domingo ante el Don Benito (2-1). Tropi y Mario Abenza no pueden jugar y Joel y Soler o Aitor se perfilan como sus sustitutos. Lillo Castellano fue expulsado por doble amonestación, pero el club presentó recurso y Competición le ha retirado el castigo y puede estrenarse ante los xerecistas el delantero Christian, procedente del Cacereño, club en el que ha anotado nueve dianas, dos desde el punto de penalti.