Diego Iglesias evita la derrota de los de Diego Caro en Chapín (1-1)

Un golazo de Diego Iglesias a los 78 minutos de partido ha permitido que el Xerez DFC haya sumado un punto en Chapín contra el Almería B, un rival que llegaba con una dinámica muy mala de siete derrotas consecutivas y con entrenador nuevo, José María Salmerón. Los visitantes se adelantaron en el marcador en la primera mitad con un tanto de Iker Burgos por el que se pidió fuera de juego y en la segunda parte el gol de Iglesias hacía justicia en un partido, no obstante, que se le atragantó a los azulinos desde el principio.

Con este resultado, el Xerez DFC sigue sin salir del descensol, ocupa la decimocuarta posición con 10 puntos, dos menos que un Lorca Deportiva que tiene que jugar el partido pendiente contra el Puente Genil. La permanencia está a tres, precisamente ostentándola el cuadro pontano, que este domingo ha recibido un duro correctivo en Lebrija (4-0).

Caro repite once

El técnico xerecista repitió por segunda semana alineación. Lo que funciona no se toca y Caro apostó por el mismo equipo inicial que superaba en un gran primer tiempo al Atlético Antoniano. Así, Bloch siguió una semana más en la portería, con una línea de tres centrales formada por Udom, Carlos Daniel y Morante; Juanjo Mateo y Sergio García en los costados, Parejo y Gandoy en la medular, Julen Ekiza haciendo la mediapunta junto con Ilias y arriba el killer Christian Dieste.

Parejo, Morante y Carlos Daniel reclaman fuera de juego en el 0-1. / Miguel Ángel González

En el Almería B, José María Salmerón, debutante en el banquillo tras la destitución esta semana de Alberto Lasarte después de sumar siete derrotas consecutivas, planteaba un 1-4-1-4-1, sistema que se le atragantaba a los azulinos en unos primeros minutos de partido bastante imprecisos. Los almerienses recuperaban rápido el balón y protagonizaban las primeras acciones de peligro con una internada de Marciano cuyo centro atrapaba Bloch y un disparo del ex del Xerez CD Taufek que se marchaba por encima del larguero.

0-1, Iker Burgos (12')

Había avisado en un par de acciones el Almería B aunque sin demasiado peligro, pero a los 12 minutos se adelantaba en el marcador con un tanto muy polémico. Taufek recogía el balón en banda derecha, buscó la corona del área perfilándose para disparar con la zurda, sacó el remate y Bloch despejaba dejando la pelota a merced de Iker Burgos, que remachaba al fondo de la red partiendo, pareció, en fuera de juego, aunque luego las imágenes confirmaban que partió en posición legal. El banquillo entero saltó al unísono reclamando y la grada estalló en protestas cuando vio que el asistente de Tribuna corría hacía el centro del campo y Gargantilla Fernández daba por válido el tanto.

Ekiza pelea un balón con Joan. / Miguel Ángel González

El gol espoleó al Xerez DFC, que pasó de dominado a dominador mientras que el filial indálico comenzaba a acumular jugadores atrás, se aculaba y confiaba en recuperar rápido para lanzar a Iker Burgos y que este se buscara la vida en ataque. Un error en la marca de Josema permitió a Ilias llegar a línea de fondo y poner un centro que era despejado por la zaga visitante. Era la primera llegada realmente peligrosa de los azulinos rebasados los 25 minutos de partido. En esa jugada se lesionaba Josema, llevándose la mano a la parte posterior del muslo, teniendo que abandonar el terreno de juego sustituido por Hugo.

Casi cae el 0-2

Los últimos minutos fueron un frontón, con el XDFC volcado en ataque y un Almería B que se defendía como gato panza arriba. No obstante, los visitantes buscaban las espaldas de los centrales y en una de esas Marciano volvió a entrar por la banda izquierda, puso un centro que Bloch sólo pudo puntear aras de suelo, cayéndole el esférico a Joan, cuyo remate con todo a favor para hacer el 0-2 estrelló en Morante.

El primer disparo a puerta de los locales llegaba en el descuento de la primera mitad tras un buen pase de Juanjo a Dieste. El lanzamiento del delantero no tuvo ni precisión ni fuerza, atrapando Jesús sin más complicaciones. Fue la última jugada de un primer tiempo en el que los azulinos se marchaban abajo en el marcador, si bien es cierto que ni antes del gol ni después encontraron la forma de perforar la tupida defensa almeriense.

Segundo acto

Salió con una marcha más el equipo de Diego Caro en la segunda mitad y estuvo a punto de empatar en una gran acción de Ilias, cuyo centro lo sacaba un defensa cuando Sergio García y Dieste ya estaban prestos a remachar al fondo de la red. De cualquier manera, el Almería B no renunciaba al ataque y buscaba una y otra vez a Marciano, su mejor hombre sobre el tapete -es un decir- de Chapín.

Diego Caro movió el banquillo pero curiosamente no introdujo en la primera ventana a un hombre de ataque, sino que retiró a Udom y dio entrada a Marcelo, que se colocaba como tercer central, aunque los xerecistas ya asumían bastante riesgo. Necesitaban los jerezanos uno de sus típicos arreones para meter el miedo en el cuerpo a un Almería B que seguía defendiéndose con orden y sin pasar demasiados apuros.

Udom busca el balón en una jugada a balón parado. / Miguel Ángel González

La grada y el banquillo volvieron a saltar como un resorte por una falta de Miguel a Dieste cuando el xerecista se marchaba buscando el área visitante. Gargantilla Fernández no pitó siquiera falta y Diego Caro hacía gestos de incredulidad, metiéndose en el banquillo. Se lo llevaban los demonios.

1-1, Diego Iglesias (78')

Los dos siguientes movimientos desde el banco fueron los ingresos de Beny y Diego Iglesias por Juanjo y Sergio García, que estaba siendo de los más activos por la banda izquierda. En la banda seguían calentando Curro Rivelott y los canteranos Domi y Pirri. Una falta de Julen Ekiza que se marchó un par de palmos fuera y un disparo de Ilias a las manos de Jesús reactivaron a los locales, que afrontaban el último cuarto de hora.

Por fin encontró el camino del gol el Xerez DFC y fue a los 78 minutos de partido con un golazo de Diego Iglesias. El extremo cogió el balón en la banda derecha, se marchó de Alberto, buscó perfilarse con la derecha y a la altura de la corona del área y de potente zurdazo superaba a Jesús, que pudo hacer bastante más.

Se tiró con todo el equipo de Diego Caro en busca de la remontada. Apretó forzando varios saques de esquina mientras el Almería B y Salmerón intentaban perder todo el tiempo del mundo para dejar correr el reloj y sumar un punto que al menos cortase la sangría de derrotas consecutivas. Diego Iglesias encaraba una y otra vez y a Ilias le señalaban un dudoso fuera de juego, de nuevo protestado por la grada.

Cuatro minutos hubo de añadido, en los que ni Xerez DFC ni Almería B inquietaron las áreas contrarias. Al final un punto para cada uno que no sirve de mucho. El equipo de Diego Caro sigue en puestos de descenso, al igual que un Almería B que firma el primer epate de la temporada y corta, de forma mínima, la racha de resultados que motivaron el despido de Alberto Lasarte.