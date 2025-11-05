Christian Dieste, el nuevo killer del Xerez DFC, al frente de la tabla de goleadores del Grupo 4

Varios son los nombres propios en el Xerez DFC, que este pasado domingo ponía fin a su mala racha consiguiendo la segunda victoria de la temporada -en nueve partidos- ante el Atlético Antoniano en Chapín y en el debut de Diego Caro al frente de los xerecistas después de que la derrota en Almendralejo frente al Extremadura le costase el puesto a Antonio Fernández. El técnico cordobés dio en la tecla, cambió el sistema para jugar con tres centrales y por primera vez esta temporada el equipo dejaba la portería a cero, además de marcar dos tantos y anotar por novena semana consecutiva, estableciendo un nuevo récord de jornadas seguidas marcando en categoría nacional.

Pese a ocupar puestos de descenso, el juego del Xerez DFC invita al optimismo. Con Antonio Fernández, el equipo generaba muchas situaciones de gol, pero en defensa hacía aguas y cometía errores groseros que acababan por lastrarle. Frente al Antoniano, el Xerez DFC se ponía por delante en el marcador por séptima jornada y, al fin, lograba mantener un resultado -también lo hizo contra el Yeclano Deportivo en su anterior victoria- y no encajar.

Dos nombres resaltaron por encima del resto, los de Ilias Charid, que completó un extraordinario encuentro, y Christian Dieste, que volvía a ver puerta. El navarro forzó el penalti con el que Xerez DFC abriría el marcador y, además, anotó el 2-0 y tuvo otra ocasión clarísima para hacer el tercero de su equipo y el segundo de su cuenta particular. Por su parte, al delantero zaragozano no le temblaba el pulso y desde los 11 metros conseguía el 1-0 a los tres minutos de partido que despejaba el horizonte contra un Antoniano que venía enrachado y después de eliminar en Copa del Rey al Castellón.

Debate

En verano había mucho debate en torno a la figura del delantero que tenía la misión de hacer olvidar a Abraham Gómez, el 'killer' de la temporada pasada con 12 goles y máximo goleador del Xerez DFC en categoría nacional. Dieste llegó con la vitola de goleador: 10 tantos la pasada temporada en el Numancia y 18 en su anterior etapa en Segunda RFEF con el Tarazona. El punta no sólo está cumpliendo con creces, sino que a estas alturas de temporada mejora los números del malagueño. En efecto, Dieste suma ya cinco tantos en el Xerez DFc y está a la cabeza de los máximos goleadores del Grupo 4 empatado con Castedo (Estepona) y Caye Quintana (Recreativo de Huelva). En la jornada 9 de la pasada campaña, Abraham llevaba una diana menos.

La Unión

El delantero azulino abrió su cuenta particular de goles en la segunda jornada en el partido disputado en el Juan Cayuela de Totana contra La Unión Atlético. Un saque de banda prolongado por Gandoy y metido al área por Viñuela lo cazaba inteligentemente ante la indecisión de los dos centrales y la media salida del portero. El punta, con un sutil toque, elevaba el balón por encima de Adrián para establecer el 0-1 justo antes del descanso. En la reanudación, La Unión empataba con un disparo lejano de Mario.

UCAM Murcia

Una extraordinaria jugada de Ilias Charid, marchándose de Fer Román remontando la línea de fondo y cediendo en el pase de la muerte, posibilitó el empate del Xerez DFC en La condomina ante el UCAM. Dieste recogía la asistencia de su compañero algo más adelantado del punto de penalti y con la derecha batía a Ackermann, anotando el empate a 1-1 (antes el UCAM se había adelantado con un autogol de Carlos Daniel) al filo del descanso. En la segunda mitad, Ale María marcaba un golazo para hacer el 2-1 defintivo.

Extremadura

De momento, el único doblete que lleva Dieste como futbolista del Xerez DFC. El delantero hacía el 0-1 de penalti lanzando a la izquierda de Cristian Rodríguez y volvía a poner por delante a su equipo en la segunda mitad tras recibir un pase en profundidad de Ilias y batir al portero a la segunda intentona favoreciéndose del rechace a su primer disparo. Como en Murcia, el tanto no sirvió para puntuar, ya que el conjunto de Cisqui le daba la vuelta al partido en pocos minutos y la derrota provocaba a la postre la destitución de Antonio Fernández.