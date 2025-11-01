Xerez DFC, a entrenador nuevo... victoria segura

A entrenador nuevo... victoria segura. Eso es lo que expresa uno de los tópicos en el mundo del fútbol. El Xerez DFC estrena entrenador nuevo en la figura de Diego Caro tras la destitución de Antonio Fernández Rivadulla, a quien no le han acompañado los resultados en el primer tramo liguero, que el equipo azulino ha saldado con una única victoria, cuatro derrotas y tres empates en las primeras ocho jornadas del campeonato. Los números, tozudos y que no admiten comparación, provocaron el cese del entrenador que logró la pasada temporada la permanencia en Segunda RFEF y ahora el club ha puesto la nave deportiva en manos de Diego Caro, un técnico que ha desarrollado prácticamente toda su carrera en Tercdera RFEF a excepción de su último equipo, el Illescas, en Segunda RFEF.

Muchas son las cosas que hay que cambiar en el Xerez DFC para que el equipo comience a retomar el vuelo. La primera y más perentoria, cortar la sangría de goles que está sufriendo una escuadra que es la segunda más goleada del Grupo 4 de Segunda RFEF. El Xerez DFC es de los pocos equipos que pueden presumir de haber marcado en todos los partidos, pero igualmente no ha dejado la portería a cero en ninguna de las ocho primeras jornadas. Ese es el principal talón de Aquiles de un conjunto que ataca bien, genera ocasiones suficientes para ganar, pero que defiende muy mal, sobre todo en los centros laterales y en despistes groseros de sus centrales.

Diego Caro tiene mucho trabajo por delante, empezando por dotar de solidez defensiva al equipo sin que eso signifique una merma en la producción ofensiva, que es bastante potable para un Xerez DFC que está situado en puestos de descenso con sólo seis puntos y a tres de la permanencia. Los dos partidos seguidos en Chapín conta Atlético Antoniano y Almería B se antojan fundamentales para que la escuadra azulina dé un salto en la clasificación: la consigna es que en Chapín se escapen los menos puntos posibles y a partir de ahí construir un bloque sólido que también 'rasque' a domicilio.

Enfrente va a estar un Atlético Antoniano que llega lanzado al Municipal jerezano. Los lebrijanos acuden a Jerez con la moral por las nuebes tras eliminar en Copa del Rey al Castellón, aunque lógicamente pueden acusar el desgaste físico y emocional que conlleva haberse cargado a todo un Segunda División A. Es la baza que juegan los xerecistas y que Diego Caro quiere explotar: darle mucho ritmo al partido para que los sevillanos acusen en sus piernas el partido del jueves, aunque a buen seguro Lolo Rosano hará variantes para refrescar al equipo.

Los de Lebrija no arrancaron nada bien la temporada, estuvieron cuatro jornadas sin ganar en las que sólo sumaron dos empates frente a La Unión y UCAM Murcia, pero ahora han tomado vuelo y han salido victoriosos en tres de sus cuatro últimos compromisos: ganaron al Malagueño, han sido los únicos que han superado al líder Extremadura y la pasada jornada también vencían al Melilla, provocando la destitución de Alberto Cifuentes. Por el medio, sólo la derrota en Águilas en el último instante y en un penalti muy riguroso.

Diego Caro ha citado a todos los jugadores que tiene disponibles -Mauro Lucero y Emaná son bajas- y además ha citado al punta juvenil Domi para intentar doblegar la muralla antoniana. Se prevé algún que otro cambio, Dorado podría iniciar el partido en el centro de la defensa junto a Udom y los laterales ser para Marcelo y Beny. En la medular, Parejo, que no atraviesa su mejor momento, parece fijo, y a su lado entraría Gandoy o Ekiza, con Sergio García y Diego Iglesias en las bandas, la mediapunta para Ilias -el futbolista más en forma del equipo- y arriba Christian Dieste.