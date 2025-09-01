El Xerez DFC ya tiene escenario para su primer partido de liga como visitante

Se aclara uno de los culebrones del verano en el Grupo IV de Segunda Federación. La RFEF ha dado a conocer los horarios y los campos de los encuentros de la segunda jornada liga y por fin aparece el del compromiso del Unión Malacitano, aunque continúa apareciendo con el nombre de FC La Unión Atlético, con el mismo escudo y con sede en Murcia. De este modo, el Xerez DFC abrirá la competición lejos de Chapín en el Juan Cayuela de Totana, tal y como se venía rumoreando.

La entidad cartagenera solicitó al final de la pasada temporada tanto a la Federación Murciana como a la Andaluza el cambio de sede al pasar a controlar el club unos nuevos dueños con sede en Málaga y obtuvo el visto bueno, pero a la hora de la verdad, la Española se lo denegó, con lo que a falta de una semana para el inicio de la competición todavía no tiene una sede oficial, ya que su recurso ante el Juez Único de Competiciones No Profesionales de la RFEF no prosperó.

Ahora, la incertidumbre se despeja un poco. De momento, ha inscrito oficialmente para disputar la temporada 25/26 en el Grupo IV de Segunda Federación y en la Copa del Rey, pero debe jugar en Murcia de momento. La RFEF marca que se medirá al cuadro azulino el domingo 14 de septiembre en el estadio Juan Cayuela de Totana, como era su deseo en caso de volver, tras prosperar las gestiones llevadas a cabo por el propio club y la Federación de Murcia con el Ayuntamiento de esta localidad. Lo que no ha sido marcado todavía es el horario de este enfrentamiento.

Horarios de la segunda jornada de liga del Grupo IV de Segunda RFEF

El campo en el que debe jugar el Xerez DFC tiene un aforo de 2.500 localidades y su césped natural suele estar en buenas condiciones, ya que en la actualidad hay varios equipos que utilizan las instalaciones municipales y el Ayuntamiento se encarga de que su mantenimiento.