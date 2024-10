El Xerez DFC, contra el Recreativo Granada y sus miedos

Jerez/Nuevo reto para el Xerez DFC. El cuadro azulino se mide este sábado (16:00) al Recreativo Granada en la Ciudad Deportiva nazarí con el firme propósito de romper la racha de cinco empates consecutivos que le permiten seguir como único invicto del Grupo IV de Segunda RFEF y uno de los siete equipos de las cuatro primeras categorías del fútbol español, pero que ya comienzan a pesar y a hacer mella en la plantilla.

Los xerecistas firmaron tablas (1-1) ante el Linares el domingo en un partido con final polémico, en el que incluso acariciaron la opción de llevarse de no haber rectificado el colegiado su decisión inicial de considerar penalti un derribo a Castroviejo en el lateral del área que él vio dentro, pero que su asistente tuvo claro que era fuera. Antes igualaron con Villanovense, Balona, Águilas y Orihuela y sólo han ganado un partido, al Cádiz Mirandilla en la tercera jornada (0-2).

Semana complicada

La semana no ha sido fácil para el vestuario y los técnicos se han volcado en 'mimar' a los futbolistas y en levantarles la moral para que recuperen la alegría y la confianza, claves para no tener miedo durante los encuentros a la hora de la toma de decisiones ni a la hora de asumir riesgos. El trabajo es bueno, pero los pequeños detalles y los errores les están penalizando en exceso. Una victoria se antoja como la mejor terapia.

Matías, lesionado

David Sánchez cuenta esta semana con dos bajas, la del guardameta Matías Ramos, que arrastra molestias físicas que le han impedido entrenar con normalidad y entrar en la lista, y la del central Antonio Salguero, en la recta final de la recuperación de su lesión de rodilla. Frente al Linares que quedaron fuera de la convocatoria Beny, Ilias y Juan Andrés y para esta jornada han vuelto, pero el técnico tendrá que realizar hasta cuatro descartes. En lugar del portero argentino ha entrado Ricky, del filial.

El once vuelve a ser una incógnita, aunque la portería tiene dueño con la lesión de Matías y sus dos buenas actuaciones, Ángel Lozano. La defensa también es probable que sea la misma de las dos últimas jornadas, con Marcelo, Hugo, Durán y David León y en la medular Rafa Parejo y Álvaro Martínez también se antojan fijos. Teté se encuentra en un gran momento y parte con todas las papeletas para ser de la partida, igual que el ariete Abraham. En la derecha viene actuando Pepe Rincón, pero podría dejar su puesto a Jacobo y la mediapunta tiene un abanico amplio de candidatos, desde Ilias hasta Carri o incluso Juan Andrés.

Joel, baja por sanción

Mientras, el filial del Granada, que en su único enfrentamiento con los azulinos como local perdió por 1-2, pero acabó ascendiendo a Primera RFEF en el curso 22/23, encara el choque con la moral reforzada por su triunfo (0-1) en el Vicente Sanz frente al Don Benito, a pesar de jugar prácticamente toda la segunda parte con un jugador menos, el atacante Gael Joel, que fue expulsado por dos tarjetas amarillas en apenas tres minutos y se pierde el compromiso de este sábado.

Jon Erice, técnico nazarí, ha destacado el potencial de los xerecistas, a los que considera un rival que nunca se rinde, de ahí que no haya perdido, con jugadores dinámicos y que hacen buen fútbol y se guarda sus cartas. En tierras extremeñas jugó con defensa de tres, integrada con Óscar, Joao Pereira y Lucas Pérez, pero en casa suele apostar por la línea de cuatro. El filial, con un punto más que el Xerez DFC, once, no es un enemigo fácil, ya que es capaz de lo mejor y de lo peor, pero en casa se está mostrando más vulnerable y sólo ha ganado un encuentro de los cuatro disputados como locales.

Los azulinos no estarán solos en este desplazamiento, ya que el club ha vendido las 70 entradas que le facilitó el Granada por el aforo reducido de las instalaciones de la Ciudad Deportiva. Los aficionados volverán a ser un punto de apoyo importante.