David Sánchez: "He notado al equipo triste y le hemos transmitido positividad"

Jerez/El Xerez DFC afronta este sábado (16:00) ante el Recreativo Granada en la Ciudad Deportiva nazarí una nueva salida con el reto de dejar atrás la racha de seis empates consecutivos que estás mermando al equipo en la tabla. Los azulinos marchan invictos, pero sólo han ganado un encuentro y aspiran a reencontrarse con el camino del triunfo ante un filial joven y con mucha calidad, pero irregular en la tabla y, especialmente, en casa.

David Sánchez, técnico azulino, se mostró crítico tras las tablas (1-1) del pasado domingo en Chapín ante el Linares, que llegaba líder al Municipal. Durante la semana, ha aparcado su enfado, ha pasado página, se ha mostrado más paternalista que nunca con sus jugadores y se ha centrado en devolver a su equipo la confianza y la alegría que le caracteriza, ya que "noté al vestuario triste el lunes".

–¿Cómo ha ido la semana ante un partido en un horario poco habitual?

–Bien, es el horario que hay. Saldremos temprano y almorzaremos por el camino. Vamos a jugar en una Ciudad Deportiva que conozco bien, nos encontraremos un buen campo y es un buen escenario para lograr la victoria.

–El domingo aseguró que no le gustó su equipo, ¿cómo lo ha visto estos días?

–Somos muy exigentes y las semanas se hacen cortas, pero le damos muchas vueltas a la cabeza. Vi al equipo tristón después del partido y el lunes, también, fue uno de los días que más tristes les he visto, estaban cabizbajos. Creo que está mentalmente cansado porque hacemos muchos esfuerzos y no tenemos la recompensa de ganar. Les hemos transmitido positividad y ánimos, hay que seguir. El fútbol es así y tiene estas cosas. De los ocho partidos, el del domingo fue el único que no merecimos ganar, pero en los demás estuvimos más cerca de ganar que de empatar. Confiamos plenamente en ellos, la gente de fuera está disgustada por tantos empates, pero confía también en ellos. Este grupo tiene mucho carácter, muchas ganas de hacerlo bien, que trabaja bien todos los días y que tiene un comportamiento excelente. Hemos hecho esfuerzos para llevar más puntos y con ellos, estaríamos en la zona alta y todo se vería de otra forma. Nos hace falta una victoria y más a ellos, para que el trabajo que hacen en el campo se vea recompensado de cada a la confianza. Hemos trabajado el plano psicológico, van ocho jornadas y hay que seguir, el camino no es fácil, pero está siendo bueno. Con trabajo, trabajo y trabajo van a llegar los resultados.

–¿Preocupa a los técnicos la ansiedad que puede producir en la plantilla no ganar?

–Con el Linares nos hizo tanto daño su gol por esa ansiedad, por decir, otra vez no vamos a ganar, vamos a empatar o a perder. Eso lo noté, tácticamente cometimos errores que nunca cometemos con y sin balón. Empatamos por corazón y ganas y por el empuje de la afición, nunca hubo en la grada ese runrún y me gustó. Esto pasa en todos los equipos, se notan los nervios. Hemos trabajado mucho y les he hecho ver que aquí si hay algún culpable de algo soy yo. Trabajan que da gusto, las convocatorias y las alineaciones son complicadas de hacer porque hay mucho nivel, aunque la realidad es que aún no hemos encontrado el once. Nos gustaría tener ya un bloque más importante en base a las victorias, hay gente que merecía seguir pro su rendimiento, pero hemos hecho cambios porque los resultados no han llegado. Tenemos que encontrar eso y lo vamos a conseguir, ojalá ganemos y lo podamos hacer. Hay mucha igualdad en todos los puestos y estamos muy contentos con la plantilla, somos uno de los tres equipos que no ha perdido en toda la Segunda RFEF y no es fácil. Hay una lectura buena y otra mala que son los empates, pero, insisto en lo que comenté antes, de los siete empates, en seis estuvimos más cerca de ganar que de empatar. Nos hemos dedicado a transmitir alegría, la felicidad no hay que perderla. En el campo, trabajo y seriedad, pero fuera del campo quiero un grupo divertido, feliz y alocado, así llegaremos a la victoria lo más rápido posible.

David Sánchez considera al Recreativo Granada un buen rival y espera un partido complicado. / Manuel Aranda

A los futbolistas hay que darles confianza y ánimo porque son los mejores juegue el que juegue

–¿Qué opinión tiene sobre el Recreativo Granada?

–Lo mejor de este grupo es la igualdad que existe, te puede ganar el último y nosotros estuvimos a punto de ganarle al líder. Por el presupuesto que tenemos, nos interesa esta igualdad y no que haya demasiada diferencia entre la parte alta y la baja. Le podemos ganar a cualquiera y nos puede ganar cualquiera, por eso hay que celebrar cada punto y cada partido que ganemos como si fuese una final. Nos enfrentamos a otro pedazo de rival, a otro filial, que cuenta con muchos zurdos en el campo, lo que significa que juegan bien al fútbol, que son chicos jóvenes, rápidos, con calidad, que compiten y que dentro del poco estarán en el fútbol profesional. Nos vamos a encontrar a un buen filial, que ha perdido y ha ganado, pero que está en línea ascendente. Si hacemos las cosas bien, estaremos más cerca de ganar. Vamos con ganas e ilusión, pero no con estrés, queremos positividad, que es como soy yo y es el carácter que tiene mi vestuario.

–Ha comentado que ha realizado cambios en los onces porque los resultados no llegan, ¿entiende que no se comprendan algunos desde fuera y se crea que no lo tiene claro?

–Yo lo tengo clarísimo cuando hago un once. Le doy cuarenta mil vueltas, pero hay mucha igualdad en todas las posiciones y los resultados no nos han dado eso once. En Cádiz ganamos y realicé cambios con el Orihuela porque creía que era lo idóneo, pero estamos deseando ganar partidos para mantener a una base más amplia. Aquí no hay pesos pesados todavía, no nos casamos con nadie. Excepto Ivo, que llegó en el último día del mercado, todos han tenido la oportunidad, pero para mí son todos iguales, aunque está claro que soy humano y que unos me gustan más y me caen mejor que otros. Somos una plantilla y todos son suman, queremos hacer un año bonito. Cuando me siento delante de la mesa para hacer un once, el más justo de mi cuerpo técnico soy yo. Ponemos al mejor once posible y hacemos la mejor convocatoria posible, nos sabe mal dejar gente fuera. Nuestras opiniones no son de bares, son de día a día, sabemos cómo están en todo momento. Intento poner a los mejores.

–¿Lo cambiaría todo un triunfo?

–Totalmente, pero también una derrota nos puede traer más negatividad. Esto es fútbol, ganas y eres el mejor y pierdes y llegan dudas. Hay que convivir con eso, pero esa responsabilidad es mía. Mi trabajo es difícil, pero el de los jugadores es peor, ellos no pueden tener miedo a tener el balón, a equivocarse. El año pasado se lo quité y lo tenemos que volver a hacer, el domingo tuvimos miedo después del gol de ellos. Soy el máximo responsable de todo esto. Que no me gustan que me metan caña, normal, pero me la como y la mastico. A los futbolistas hay que darles confianza y ánimo porque son los mejores juegue el que juegue. No somos de uno, somos de todo. Hay que subir al autobús pensando en competir y en hacer un buen partido para que todos volvamos a casa orgullosos. Si ganamos los tres puntos, lo celebraremos, daré libre hasta el partido del domingo siguiente. Es el premio que le daré a los futbolistas.