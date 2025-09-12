El Xerez DFC hace oficial la contratación del central sub-23 Ekerette Udom

El fichaje del central Ekerette Anthony Udom (Ayo, 27 de mayo de 2003) por el Xerez DFC es oficial. El futbolista, que llegó a Jerez la pasada semana tras la marcha a última hora de Salguero al Girona y que tuvo minutos en el amistoso frente al San Fernando 1940 de este jueves, cuenta ya con toda su documentación en regla y Antonio Fernández puede convocarle incluso para la cita de este domingo en Totana contra La Unión si lo estima oportuno.

La entidad azulina, a través de un comunicado, ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo para la incorporación a la primera plantilla del defensor nigeriano, que ha llegado libre tras finalizar su vinculación con el Villarreal antes de que terminara el mercado veraniego. Caracterizado por su gran corpulencia, mide 1,98 metros de altura, ocupará ficha sub-23. Udom se ha formado en diferentes clubes de su país natal, pasando por el Nasarawa United, el Dakkada FC y el Sunshine Stars.

El pasado verano el Villarreal pagó un traspaso para hacerse con los servicios del joven central de 22 de años para incorporarle a su filial, pero no llegó a debutar, aunque sí estuvo convocado. De este modo, en el mercado invernal salió cedido al Asteras Aktor de Grecia buscando los minutos que un jugador de su edad necesita para progresar.

El club define a su nuevo jugador como "un portento físico para apuntalar la defensa" y le da "la bienvenida y le deseamos la mejor de las suertes en esta etapa en la que defenderá los colores del Xerez Deportivo. Desde estas líneas agradecemos también el esfuerzo de la dirección deportiva, nuestro delegado Julián Chacón y el área jurídica del club para poder tramitar el alta federativa del futbolista".