El Yeclano, un recién descendido con urgencias y dos jerezanos en sus filas

El Xerez DFC recibe este domingo en Chapín al Yeclano Deportivo en un duelo de urgencias. El equipo azulino no conoce aún la victoria después de las cuatro primeras jornadas disputadas y con 2 puntos en su casillero ocupa la penúltima posición empatado con el Atlético Antoniano, colista, y dos equipos más que están por encima con mejor golaveraje general: Atlético Malagueño y Lorca Deportiva. Los de Antonio Fernández, que han igualado su peor arranque en esta categoría, están poco menos que obligados a lograr el primer triunfo de la temporada para salir de abajo y, de paso, intentarán cortar la sangría de goles que están recibiendo: con 7 goles es el equipo más goleado del Grupo 4 junto al Almería B.

Tampoco es que marchen las cosas rodadas en el Yeclano, un recién descendido de Primera RFEF cuyo objetivo es pelear por el ascenso, ya sea directo o por la vía lenta en forma de clasificación para el play-off de ascenso. De momento, el equipo que entrena Iván Martínez sólo ha sido capaz de conseguir un triunfo, acumula dos derrotas y un empate y, con 4 puntos, es decimosegundo marcando la final línea que separa el puesto de play-out y los de descenso con la permanencia.

Los murcianos arrancaron la Liga con mal pie perdiendo en casa del Águilas en el derbi comarcal marcado claramente por un inicio lamentable: en el minuto 3 los yaclanos ya perdían 2-0. Pese a que el venezolano Borao recortó distancias a poco de comenzar la segunda mitad, los puntos se quedaron en el Rubial.

El central jerezano Pedro Melli, agarrado por el jugador del Lorca Deportiva Jaime, en el partido de la tercera jornada.

La única alegría les llegó en la segunda jornada al superar por la mínima a la UD Melilla, otro aspirante en horas bajas. En este caso, Puri marcaba el único tanto del encuentro en el minuto 49 de partido, dejando sin reacción a un Melilla que este domingo recibe en el Álvarez Claro al Xerez CD.

En la tercera jornada, nuevo tropiezo a domicilio, ante el Extremadura, recién ascendido y sorprendente líder con cuatro de cuatro. Se adelantaron los locales a los 59 minutos con un gol de Cordero, empataba el Yeclano a 11 minutos del final (Seijo) y en el tiempo de descuento, el conjunto de Almendralejo golpeó con el tanto de Barrero y sin tiempo para reaccionar. La pasada jornada, nuevo tropiezo, en casa frente al Lorca Deportiva en un partido que acabó sin goles.

Plantilla nueva

Tras el descenso a Segunda RFEF, la directiva del Yeclano le ha dado la vuelta como un calcetín a la plantilla y, de hecho, sólo queda un futbolista del equipo del pasado año, el meta jerezano -aunque criado entre Alcoy y Yecla- Borja Martí. El cancerbero sólo disputó un partido completo el curso anterior. El resto de la plantilla es completamente nuevo, con un total de 22 futbolistas. Curiosamente, otro jerezano engrosa las filas del Yeclano, el central Pedro Melli, futbolista que sonó para el Xerez CD este verano. El zaguero se perdió la primera jornada, pero ha sido titular en las tres siguientes jugando además todos los minutos.

El meta Guillermo Acín, el central Josema y el centrocampista creativo Sergio Carrasco han disputado los 360 minutos de Liga y también superan los 300 el lateral derecho Borao, los centrocampistas Jorge Domínguez e Ismael y el delantero Xabier Domínguez. De momento, los goles se los reparten los laterales Borao y Seijo y el medio Puri, sin que los delanteros hayan visto puerta aún.