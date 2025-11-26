La zambomba de San Miguel en Jerez se celebrará los días 6 y 7 de diciembre

La Bodega Faustino ha acogido la presentación oficial de la tradicional zambomba del barrio de San Miguel, que se celebrará los días 6 y 7 de diciembre, a partir de las 14 horas, en el entorno del monumento a Lola Flores, en la Cruz Vieja.

El acto ha contado con la presencia del delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, Francisco Zurita; el presidente de la Asociación de Vecinos de San Miguel-Cruz Vieja, Manuel Marín Polo; la secretaria de la entidad, Verónica Fontecha; y el representante de la Bodega anfitriona, Jaime González. Durante el mismo, se ha presentado el cartel anunciador del encuentro navideño, realizado por Roger J. Sánchez.

Cabe destacar que este año, la zambomba de San Miguel, de carácter benéfico a favor del Comedor El Salvador, adquiere un significado especial al estar dedicada a la candidatura Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura, un gesto que, según el delegado municipal, “refleja la implicación del barrio con un proyecto colectivo que nace desde la cultura compartida y la participación ciudadana”.

Zurita ha agradecido esta dedicatoria y ha reseñado que “San Miguel es un barrio con alma, donde la cultura se vive, se respira y se transmite de generación en generación". Asimismo ha añadido que "ese espíritu participativo está completamente alineado con la esencia de la candidatura Jerez 2031, que apuesta por el arte, la inclusión y la convivencia como motores de transformación social”.

El delegado también ha subrayado que la zambomba jerezana es uno de los elementos culturales más reconocibles de nuestra identidad, y que esta forma única de celebrar la Navidad “atrae cada año a visitantes y turistas, convirtiendo a Jerez en un destino cultural que queremos compartir con Europa”. La zambomba de San Miguel contará en esta edición con la participación del Coro La Plata, Coro Voces de Nuestro Barrio, Grupo Al Alba, Grupo Esencia, Coro Hermandad de La Entrega, y Coro Hermandad de La Expiración.

Por último, Francisco Zurita ha querido reconocer la contribución de la asociación vecinal, entidades y establecimientos del barrio de San Miguel a la oferta cultural de la ciudad, destacando “el esfuerzo y la unión de todo el barrio para mantener vivas sus tradiciones y proyectarlas hacia el futuro y hacia Europa”.