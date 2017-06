Q ue sí, oigan. Que la parte de Jerez que todavía no se ha caído o no ha devorado la basura y las cacas de perro (véase barriadas), está la mar de bonita. Y esa calle larga, con más bares que gente, también tiene su atractivo.Lo que sigo preguntándome es qué le dirán a la vuelta a Olaf, Bruce, Marié, o cualesquiera de las agentes de viajes que le vendieron a los guiris la excelencias turísticas de Jerez. Pero no me refiero a las que pueden disfrutarse en horario corriente, que las hay: Alcázar, Catedral, Escuela Andaluza del Arte Ecuestre…, si no a esas en las que el sol cae duro, las lagartijas se untan protección ultra 50, y en la calle no se ven ni moscas, cuando las manillas del reloj (fundidas como en los Altos Hornos de Vizcaya) sobrepasan las tres de la tarde.Me pregunto, siempre que veo a esos guiris indefensos bajo el sol justiciero: "¿ande irán?, criaturas. Pasan por Santiago o La Merced, por la calle Larga, botellita de agua en ristre, la cara más encendida que el cartel de "San Patricio, de Garvey", rubios, como extras salidos de un anuncio de IKEA, con el planito en la mano y todo más cerrado que el cine Delicias. Y con el calor, claro. Este verano recién nacido, con toda la mala leche de un adulto, que funde los plomos a cualquiera y nos hace sudar como a Rocky Balboa entrenando debajo de un plástico.No nos engañemos. En Jerez, en verano, y a según qué horas, no es que la oferta turística sea inexistente, es que, en general, la ciudad queda en estado de catalepsia, al menos hasta que los comercios tradicionales abran. Eso sí, si es domingo encontrar algún bar abierto (alguno hay) es pura aventura, un oasis donde renovar la dichosa botellita, picar algo y, quizá, llegar a la conclusión de que lo mejor es volverse al refugio del hotel, con su aire acondicionado y su piscina.Y a los vendedores de viajes: si mandan gente para acá, hablen bien de Jerez, pero explíquenle que de 14:00 a 18:00, gente lo que se dice gente, no hay. Si acaso moscas. Y a la sombrita.