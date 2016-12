A style="text-transform:uppercase">FIRMA Movilidad que son ya unos 2.200 los usuarios que a diario utilizan el carril bici para desplazarse por la ciudad. Los datos están avalados (o eso dicen) por los correspondientes aparatos de medición: el uso del carril va en aumento. Oigan, muy bien. Yo, particularmente, me he familiarizado con la vía y mientras esté convenientemente mantenida y no llena de baches, grietas y socavones de aquí a un tiempo (veremos si es así o no), me parece de perlas. Yo paso a diario junto a uno de esos carriles, pero lo cierto es que raro es el día que veo a algún ciclista utilizarlo (hablo del tramo que va desde Santiago a la iglesia de la Victoria). Ese, al menos, en las horas que paso, no es que se colapse, precisamente.

Pero está bien, repito, que la ciudad de se modernice y vaya hacia un modelo sostenible, sin polución y sin atascos (con permiso de aquellos usuarios de coches que se empeñan en aparcar a las puertas del sitio al que se dirigen). Lo que habría que hacer es también poner celo en que los ciclistas que pasan mucho del carril bici o circulan por donde no existe, tengan un poquito más de cuidado en lugar de pedalear como si se estuvieran jugando la etapa con Contador. Lo mismo hay que decirles a los peatones: el carril bici no es para andar paseando por él. En el respeto mutuo está la convivencia; pero hay que entender muy bien que ni la acera es para que el ciclista vaya a la velocidad que le dé la gana, ni el carril bici está trazado y diseñado para ir con el carrito del bebé, de charla o comiendo pipas.

Estamos todavía a años luz de la mentalidad de otros países para el uso de la bicicleta (también hay conductores que no tienen el menor cuidado al ver ciclistas), pero quizá con el tiempo veamos que los primeros pasos se dieron con acierto, y que lo que hoy nos parece una novedad, forme parte de nuestra vida cotidiana. Eso sí: mientras entendamos por dónde tiene que ir cada cual.