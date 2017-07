A escasos días de la llegada de agosto y, cuando muchos españoles disfrutan ya de sus vacaciones, el debate sobre la desconexión digital ha entrado de lleno en nuestros hogares, aunque algunos, debido a sus profesiones, defiendan que les es imposible aplicarla. Para los que aún no han oído hablar o no saben en qué consiste eso de la desconexión digital, no es otra cosa que dejar el puñetero móvil del trabajo apagado y disfrutar de lo que hace unos años eran unos auténticos días de desconexión física y psíquica. La iniciativa, por primera vez, de la empresa española AXA de permitir a su personal desconectar el móvil fuera del horario laboral es una medida que muchos deberían tener en cuenta. Y es que, aunque Cristina Cifuentes no lo vea así, las vacaciones contribuyen a mejorar la productividad de los empleados. Francia ha sido uno de los países pioneros en aprobar el derecho a desconectar el móvil fuera del trabajo, medida que entró en vigor el pasado 2 de enero. Abierto en nuestro país un debate más que necesario tras la decisión de AXA, quizás la discusión en España va más allá de si somos o no capaces de sumarnos a la desconexión digital francesa, ya que primero habrá que ver sí sabemos trabajar en equipo, requisito obligado para poder delegar funciones en caso de apagar el móvil. En el debate de la desconexión digital tampoco estaría mal plantearse si ésta es también necesaria para que muchos jefes dejen de requerir a su personal asuntos que bien podrían resolverse a la vuelta de las vacaciones. Los últimos estudios revelan que los españoles pasamos conectados a WhatsApp una media de cinco horas al día. ¿Se han parado a pensar cuántos de esos mensajes son importantes? El uso abusivo del móvil en nuestro país se está convirtiendo en la droga del siglo XXI y en esta utilización desmedida no es de extrañar que en pocos años empiecen a llegar las primeras reclamaciones a las empresas por no haber sabido organizarse para aplicar la tan necesaria desconexión digital o inteligente, llámenla como más les guste.