No tengo más remedio, ahora que tengo la ocasión, que sumarme al rosario de opiniones, públicas o privadas, que destacan los valores y el éxito de nuestra pasada Feria del Caballo. Elegante, colorista, hospitalaria… No hace falta que me convenzan. Soy devoto antiguo y rendido. Quiero, no obstante, añadir un nuevo calificativo a los que adornan nuestra celebración de mayo, y es el de generosa. Sí, muy generosa. No creo que haya feria conocida que, por ejemplo, entregue uno de sus más hermosos y antiguos parques públicos para el solaz y el disfrute de los que acuden a ella. Es lo que pensaba cuando, camino del Real, veía los grupitos de jóvenes y no tan jóvenes haciendo su particular picnic a la sombra de los arboles, sentados en el verdísimo césped recién replantado. ¡Vaya pedazo de feria!, pensaba para mis adentros. Mi innato optimismo siempre me ha jugado malas pasadas, así mi opinión se tornó contraria en unas pocas horas. Fueron las necesarias para comprobar que Los Jardines del Bosque se convertían en un botellódromo de miles de personas. Recordé que era lo anunciado, qué olvidadizo. Nunca dejará de sorprenderme el paternalismo de los políticos con el asunto del botellón. De hecho, había escuchado a una edil (no recuerdo de qué grupo) criticar al gobierno municipal por no facilitar a la juventud las adecuadas vías de expansión durante la feria (sic). No sé a qué se refería, porque si era al botellón, lo hubo y, como digo, multitudinario y, sobre todo, privilegiado, debido a nuestra generosidad. Es el otro lado de la feria, el que la convierte en un deplorable vertedero y pestilente mingitorio. Me dirán que todo ha salido bien, que no ha habido incidentes destacables y que la naturaleza, esa sí que es generosa, hará que se regenere el devastado jardín, todo un paisaje después de la batalla. De acuerdo, pero no pude evitar pensar que, en la vecina Cádiz, durante los Carnavales, se vallan los jardines para protegerlos de la barbarie. Nosotros los abrimos de par en par.