El próximo lunes 19, festividad de san José, se celebra a los padres. Y aunque muchos ya no contamos con su presencia, mantenemos viva su memoria. Por ello, mi amigo, el poeta Pedro Sevilla les ha organizado un homenaje poético en el Parador de Turismo de Arcos de la Frontera donde esa tarde se leerán poemas que hablan del amor que se les profesa. No todos los padres son iguales, cada uno tiene su forma de expresar el afecto. El mío tenía un carácter muy jovial, hay que admitir que me riñó muy poco, más bien se reía de mi impetuosidad. Le recuerdo llevándome a sus ranchos para que presenciara la cosecha del algodón, enseñándome a comer chile y narrándome cuando durante la Revolución Mexicana, siendo un niño, conoció al caudillo Pancho Villa. El día que volé del nido, mochila al hombro, se asomó a una ventana del segundo piso de la casa y agitó su mano para despedirme mientras yo me marchaba al aeropuerto. No sé si en el fondo de su corazón sabía que no volvería, porque en aquel momento ni yo misma lo sabía. Un mundo de aventuras me llamaba y él comprendió que no podía dejarlo escapar. Supongo que tenía la certeza de que los sueños que llevaba como equipaje se convertirían no sólo en alegrías sino también en penas. Pero me dejó caminar sin ataduras y se conformó con recibir, de vez en cuando, una postal que le anunciaba mi paradero.

Nunca tuve la oportunidad de darle las gracias, por ello se las doy ahora, a través de una poesía que Pedro Sevilla dedicó a su padre y de la que, con su anuencia, reproduzco algunos versos: «Llegaba por las tardes, al sol puesto / y sin decirle nada me sentaba a su lado / porque junto a su pecho se esfumaba mi angustia / y también porque olía su ropa a sol y a lumbre / a campo y a honradez…Por eso ahora lo imito. Y por eso ahora que soy mi padre / esparzo estas palabras en el raro silencio de un cuaderno / les pongo el corazón y espero que germinen». Yo, aunque tarde, espero padre que desde el cielo, te asomes a leer este poema.