La caída de un coloso(II)

Comentamos en nuestro anterior artículo la tristeza que nos había producido la caída de la monumental encina, en la esquina de la calle Caldas con la Avenida. En días posteriores me confortó el hecho de que muchos jerezanos habían sentido del mismo modo la pérdida de tan majestuoso árbol, señal de que hay muchos jerezanos sensibles a ese tema. Hay que recordar que Jerez tiene una veterana "Sociedad protectora de animales y plantas", y existe además una "Asociación de amigos del Jerez de los árboles y su entorno", quienes por cierto tienen que estar consternados con la cantidad de arboleda perdida con los temporales y las posteriores podas y talas acontecidas.

A raíz de estos hechos una serie de amigos interesados en el tema hemos repasado los arboles colosales que aún quedan en nuestra ciudad para en la medida de lo posible se protejan. Nos hemos dedicado a las tres especies del genero Quercus, que junto al acebuche componen la arboleda típica de nuestro término municipal. Por supuesto que recogidos en la publicación "Árboles singulares de Jerez", no obstante los vamos a recordar. De las encinas "Quercus ilex/rotundifolia" señalar las que quedan en la zona de nuestro caído árbol, otra en la calle Caldas, una muy solitaria y prudentemente escondida entre la calle anteriormente citada y la calle Gibraltar, árbol que ha sobrevivido a las obras y urbanizaciones que se han construido en los últimos tiempos a su alrededor. Ahí mismo existe un gran tronco de otra encina, pero sus rebrotes no parecen tener fuerza suficiente para hacerla resucitar. Notables son también las de la cercana calle Fermín Aranda. Me comenta mi amigo Felipe Morenés que toda esta arboleda puede tener su origen en los albores del siglo XX, cuando un antepasado suyo, Patricio Garvey Capdepon, primer conde de Garvey, poseía esa finca ,entonces en las afueras.

Recordar también las encinas de los jardines de El Bosque y también la gran encina del Tempul, en la instalación del lince ibérico. Buena ocasión para ver animal y árbol, representantes genuinos del monte mediterráneo.