La Fiscalía Anticorrupción pide el ingreso en prisión ya de Griñán y de los otros condenados

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la petición de la defensa de José Antonio Griñán y de los otros ex altos cargos condenados a penas de prisión por el caso de los ERE a suspender la ejecución del ingreso en prisión mientras se tramitan los indultos que han sido presentados. En un escrito presentado ayer en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, encargada de la Ejecución de la sentencia, el Ministerio Público se opone a la suspensión y pide el ingreso en prisión ya de Griñán y de los otros ex altos cargos.

En octubre pasado, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla incoó la ejecución de la sentencia del denominado "procedimientos específico" de los ERE y pidió a la Fiscalía Anticorrupción y a la acusación popular que ejerce el PP que se pronunciaran sobre la suspensión de la ejecución del ingreso en prisión del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán y de los otros ocho ex altos cargos condenados a penas de cárcel por malversación mientras se tramitan los indultos parciales que todos han solicitado al Ministerio de Justicia.

El Tribunal Supremo confirmó la sentencia que condenó a seis años de cárcel por un delito de malversación, a José Antonio Griñán, en relación con el pago de 680 millones de las ayudas de los ERE. Los otros ocho ex altos cargos que también han solicitado el indulto son los ex consejeros Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, José Antonio Viera y Antonio Fernández, los ex viceconsejeros Jesús María Rodríguez Román y Agustín Barberá, el ex director de Trabajo Juan Márquez y el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar.

El ex presidente de la Junta José Antonio Griñán fue condenado a seis años y dos días de cárcel, mientras que Antonio Fernández fue condenado a siete años, 11 meses y un día de prisión; José Antonio Viera a siete años y un día de prisión; Carmen Martínez Aguayo a seis años y dos días de prisión; Francisco Vallejo a siete años y un día de prisión; Agustín Barberá a siete años y un día de prisión; Jesús María Rodríguez Román a seis años y dos días de prisión; el ex director general de Trabajo Juan Márquez a tres años de prisión y el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar a seis años, seis meses y un día de prisión.