La Fiscalía pide que Griñán no entre por ahora en prisión mientras se aportan nuevos informes médicos

Griñán no entrará en prisión por ahora. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia de Sevilla que suspenda por el momento la entrada en la cárcel del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, condenados a seis años de prisión por el caso de los ERE, a la espera de que se aporten nuevos informes médicos a la forense del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla que ha aconsejado que dicho encarcelamiento no se produzca hata que "remita" la enfermedad.

Los fiscales delegados de Anticorrupción en Sevilla Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra presentaron ayer un escrito en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, en el que señalan que "a la vista del informe emitido por el Instituto de Medicina Legal de Sevilla de fecha 3 de enero de 2023" procede solicitar los informes a los servicios de Urología y de Oncología Radioterápica que "permitan a la forense evacuar un informe más preciso sobre la procedencia de su ingreso en prisión, que deberá suspenderse entretanto".

Anticorrupción reitera la "necesidad de que, una vez recibida la información solicitada y emitido nuevo informe por el IML, se recabe el informe de los servicios médicos penitenciarios del Centro de Sevilla", tal y como había solicitado el Ministerio Público en un anterior informe el 22 de noviembre de 2022.

En este sentido, la Fiscalía solicitó que se recabe informe de los servicios médicos penitenciarios sobre si "conforme a su experiencia en internos con padecimientos iguales o similares, el penado pudiera ser sujeto del régimen y tratamiento penitenciario, esto es, si puede o no tratarse y conllevar su enfermedad estando cumpliendo una pena privativa de libertad en un establecimiento penitenciario".

El informe forense, que se elaboró sin disponer de esa información de los servicios médicos de la cárcel de Sevilla, señalaba que, tras la entrevista personal con el ex presidente andaluz y "a la luz de la información clínica aportada, se puede concluir, la no conveniencia de su ingreso en un centro penitenciario hasta tanto se confirme la remisión, en su caso, de su patología oncológica por los servicios de Urología y de Oncología Radioterápica".

El informe recuerda que el diagnóstico del servicio de Urología señala que se trata de un cáncer "localizado de alto riesgo", según la guía europea, y de "riesgo intermedio desfavorable", según la guía americana, y propone un tratamiento que Griñán, que tiene 76 años, ya ha comenzado.

La forense añadía en su dictamente que el diagnóstico de la enfermedad es "muy cercano en el tiempo y por otro lado el tratamiento aún no se ha llevado a cabo, por tanto desconocemos a ciencia cierta cuál va a ser la evolución, por lo que estamos ante un análisis predictivo en cualquier caso".

La funcionaria del IML explicaba que el cáncer es una enfermedad "muy grave, entendiendo que, en principio, y dado el pronóstico emitido, existen posibilidades de curación, pero como aún no se ha realizado el tratamiento, desconocemos cuál será su evolución tras la toma de la medicación y la radioterapia, de los posibles efectos secundarios e incluso de los efectos adversos del mismo, que llevarían o bien hacia su remisión o bien hacia un pronóstico más desfavorable".

Señalaba asimismo que en la actualidad el tratamiento del cáncer es "eficaz en un alto porcentaje de casos, salvo cánceres muy agresivos o en estadios terminales de los mismos". Y añadía el dictamen que si bien la sanidad Penitenciaria puede hacer frente a "cualquier demanda médica, lo cierto también es que los posibles efectos secundarios en el tratamiento hormonal y de radioterapia, así como las frecuentes revisiones a las que va a ser sometido, parecen poco compatibles con la dinámica carcelaria, esto es, la vida en prisión, que tiene sus propios requerimientos para los penados".

Seis de los condenados ya cumplen condena en prisión

De los ocho ex altos cargos condenados a penas de prisión por el delito de malversación, seis de ellos ya están en prisión. Todos salvo Griñán y el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, que también está pendiente de informes médicos sobre el cáncer que padece.

El pasado 2 de enero, día en el que se cumplía el plazo de diez días decretado por la Audiencia de Sevilla para el ingreso voluntario en prisión, entraron el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, el ex viceconsejero Jesús María Rodríguez Román y el ex director de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar.

Esa misma mañana del día 2 de enero había entrado en la cárcel de Huelva el ex consejero de Empleo José Antonio Viera, el día 1 de enero lo hizo en Puerto III el ex consejero también de Empleo Antonio Fernández, y el 28 de diciembre lo hizo la ex consejera de Economía y Hacienda Carmen Martínez Aguayo, que fue la primera en entrar de forma voluntaria en la cárcel para cumplir su condena.