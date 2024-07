Empiezan los ajustes de cuentas en el PSOE andaluz: Espadas vs Susana

Desde aquellas primarias del 13 de junio de 2021 habían guardado las formas. Juan Espadas venció y respetó su figura, sobre todo como expresidenta de la Junta; Susana Díaz perdió y se retiró a los cuarteles de invierno. Los dos son, ahora, compañeros en el grupo parlamentario del Senado del que Espadas es el jefe político como portavoz. Consecuencia: Susana Díaz no tiene cupo para iniciativas, preguntas orales o intervenciones en el pleno, su actividad pública se limita a las preguntas escritas...y a sus apariciones en diferentes programas de la televisión privada. Hasta este miércoles cuando Juan Espadas ha decidido romper ese armisticio y ha acusado a la ex presidenta andaluza, de "dañar la imagen del PSOE y la honorabilidad" de Chaves y Griñán por el caso ERE.

En un artículo publicado en el Huffintong Post, Juan Espadas ha sacado a relucir el discurso de investidura de Díaz del 4 de mayo de 2015 en el que se refería a la corrupción "como la principal causa de desprestigio político" y se comprometía "a que casos como los ERE no la formación, no volverán a repetirse". Una acusación a la que Susana Díaz ha respondido de inmediato vía X citando a Leonardo Padura: "'En el socialismo nunca sabes qué pasado te espera'. Algunos ahora están intentando reescribirlo para quedar bien".

La pregunta es ¿por qué ahora? Se puede aventurar que el dardo del secretario general de los socialistas andaluces es la respuesta al mal rato que pasó el jueves 18 en el Comité Director del PSOE andaluz. Más de 27 personas tomaron la palabra y muy pocas fueron para alabarlo. Hasta tal punto que Espadas se comprometió a convocar una Conferencia Política a la vuelta del verano para tratar de acallar las voces críticas. Unas voces que, por cierto, atribuyen exclusivamente "a la gente de Susana". A esto se suma la vuelta a la actualidad política de un Manuel Chaves rehabilitado, que ya entra y sale de la sede del PSOE en San Vicente y que ha dicho que "está disponible" para trabajar para su partido. Siempre, eso sí, fuera de cargos orgánicos. Es la figura más respetada por todos los socialistas (siempre ha mantenido el liderazgo entre muchos militantes de base y cargos del partido) y quizás el momento de señalar a quien lo mantuvo apartado del PSOE y condenado al ostracismo durante diez años.

No es casualidad, por lo tanto, que las redes de Susana Díaz se hayan convertido en la tarde de este miércoles en una suerte de hemeroteca con recortes de prensa detallando todas las veces que ella ha defendido "la inocencia de los expresidentes Chaves y Griñán". Se ha levantado la veda, teniendo en cuenta, además y esto es muy relevante, que la ex presidenta ya no depende de su secretario general para seguir siendo senadora por la comunidad autónoma. Podrá incorporarse al Consejo Consultivo de Andalucía cobrando el correspondiente sueldo... hasta que cumpla 75 años.