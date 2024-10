Juanma Moreno y Salvador Illa se citan en Andalucía

Tienen una relación cordial fraguada en los peores días de la pandemia y, quizás, también en el carácter político de ambos, poco dado al histrionismo. Desde 2020, en plena guerra de las mascarillas, vacunas y respiradores, se dicen las cosas con franqueza y cordialidad. Por eso el pasado 12 de octubre, bajo el aguacero del desfile militar en Madrid, Juanma Moreno no tuvo reparos en contarle a su homólogo de la Generalitat, Salvador Illa, la que estaba cayendo especialmente en Andalucía por el concierto catalán. Aprovechando su proximidad física por el protocolo y dando lugar a una imagen que se ha repetido por todas las televisiones y periódicos, los dos presidentes hablaron unos minutos. Era noticia, desde luego, que un presidente de la Generalitat catalana participase en el desfile de las Fuerzas Armadas después de catorce años de ausencia.

Y, en esa normalidad, aprovecharon el tiempo más allá de las fórmulas de cortesía que emplearon con el resto de dirigentes autonómicos asistentes.

El presidente andaluz no tuvo reparos en decirle a Salvador Illa que el concierto catalán “es malo para Andalucía, pero también para Cataluña y para España”, y explicarle su oposición frontal. “Nosotros no lo vamos a aprobar nunca, no podemos aceptarlo porque nos perjudica”. Unas palabras que no son nuevas en la boca de Moreno. Pero a las que Salvador Illa no reaccionó airadamente, todo lo contrario. Según han explicado a este periódico, Illa se mostró dispuesto a explicar su postura y se comprometió con Juanma Moreno a acudir a Andalucía a explicar los detalles del concierto catalán. ¿Cuándo? ¿Cómo? Eso está todavía por ver.

Unas explicaciones que se esperan con interés desde Andalucía puesto que, hasta ahora, no ha habido ninguna información oficial sobre el contenido del acuerdo al que ha llegado el Gobierno central con la Generalitat catalana para su soberanía fiscal.