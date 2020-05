We Are One, el Festival de Cine en internet más importante del mundo

El séptimo arte servido en bandeja. Aunque vamos recuperando cierta normalidad dentro de la pandemia del nuevo coronavirus que aún sigue provocando muertes en todo el mundo, las iniciativas para que permanezcamos en nuestros hogares y evitar así el riesgo de contagio, continúan.

De nuevo le ha tocado el turno al mundo de la cultura que muestra su lado solidario con We Ara One: A global film festival; un festival de cine solidario y gratuito que recopilará varias películas para ver en Youtube.

Películas, cortos y documentales

We Are One es la iniciativa digital organizada por YouTube y Tribeca Enterprises, que permitirá ver películas, cortometrajes, documentales y charlas durante diez días de forma gratuita en su canal de YouTube.

El festival se desarrollará del 29 de mayo al 7 de junio, y la programación está formada por la selección hecha por certámenes cinematográficos de primer nivel como el Zinemaldi de Donostia, Cannes, Venecia o Berlín.

Cada película o programa tendrá una primera proyección a la hora programada, pero estamos de suerte si a esa hora no podemos verla, porque muchos de los títulos estarán disponibles en VOD (versión original digital) durante los 10 días del transcurso del festival.

Donativos

El festival es gratuito pero se puede realizar una donación, a través del botón DONAR o en el enlace de cada página del programa de cine. Se puede aportar cualquier cantidad de dinero, ya sea grande o pequeña. "Si todos contribuimos incluso una pequeña cantidad, nuestros esfuerzos colectivos tendrían un gran impacto", afirman los organizadores.

El objetivo de estas donaciones es hacerlas llegar la Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF, ACNUR, Save the children, Médicos sin Fronteras, Leket Israel, Fundación GO y Give2Asia, entre otros, y ayudar así a la lucha contra el Covid-19.

Participantes

En este festival de cine online participan Annecy International Animation Film Festival, Berlin International Film Festival, BFI London Film Festival, ECannes Film Festival, Guadalajara International Film Festival, International Film Festival & Awards Macao (IFFAM), International Film Festival Rotterdam, Jerusalem Film Festival, Mumbai Film Festival (MAMI) y el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary.

También han hecho su selección de títulos el Festival de Cine de Locarno, Festival de Cine Internacional de Marrakech, Festival de Cine de Nueva York, Festival de Cine Internacional de San Sebastián, Festival de Cine de Sarajevo, Festival de Cine de Sundance, Festival de Cine de Sydney, Festival de Cine Internacional de Tokio, Festival de Cine Internacional de Toronto, Tribeca Festival de cine y Festival de cine de Venecia.