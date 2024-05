Padres de alumnos del CEIP Gloria Fuertes de Jerez alertan de las deficiencias en el colegio de cara a los meses de calor

Un grupo de familias del CEIP Gloria Fuertes de Jerez ha comenzado a movilizarse para reclamar una mejora esencial en el centro. "Nuestro cole no tiene un lugar donde guarecerse de la lluvia en invierno, bien para realizar la asignatura de educación física o simplemente para pasar el descanso de recreo fuera de las aulas. Apenas hay espacios de sombra en ninguno de los patios y esto sí nos preocupa", subrayan los padres de alumnos de Infantil en un comunicado.

"Los cursos de Infantil juegan en un patio reservado para ellos prácticamente sin sombra, salvo la que intenta dar un triste y enfermo naranjo sin hojas. Bajo esta premisa y con la preocupación que ello nos conlleva, el grupo de madres y padres de todo Infantil tomamos la iniciativa de instalar un toldo de rafia sintética para proteger a niños y profesorado en las horas venideras de calor. Todo ello con el permiso y beneplácito de la directiva del colegio y siendo sufragado de nuestro propio bolsillo", informa el grupo de familias.

Esta medida provisional no puede quedarse como solución definitiva, y por ello los padres de los alumnos piden que se realicen las "obras oportunas para acondicionar los espacios de forma definitiva". "Existen déficits pero en cómputo general es buen colegio, lleno de buena gente que trata con mimo y exquisito interés a cada uno de nuestros hijos. La mayoría de los usuarios somos gente humilde y trabajadora. A nuestro alrededor se erigen varios colegios concertados que no carecen de dichos menesteres, siendo el CEIP Gloria Fuertes uno de los colegios públicos más antiguos de Jerez, se ubica en el centro de la ciudad y este año cumple su 90 aniversario. ¿Qué mejor ocasión para atender nuestras peticiones? Tiene muchas mejoras que acometer, pasan los turnos políticos y aquí, salvo algún lavado de cara para fotos, no se hacen obras de verdadera necesidad", reclaman las familias afectadas.