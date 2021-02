Daft Punk pone el punto final a sus 28 años de vibrante electrónica para las masas

El grupo francés de música electrónica Daft Punk ha anunciado este lunes que se separa tras 28 años de andadura durante los cuales Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, sus dos componentes, hicieron de este proyecto conjunto uno de los más exitosos de la historia de la música electrónica, con hits masivos y globales para todos los públicos, como One More Time o Harder, Better, Faster, Stronger, y a la vez con trabajos también tan populares como idolatrados por la crítica especializada, como el álbum Homework (1997).

Su anunció se ha hecho público a través de un vídeo de casi ocho minutos titulado Epilogue (Epílogo), que constituye un extracto (la bellísima escena final) de su película Electroma, la hermosa película experimental que el dúo realizó en 2006 en colaboración con Paul Hahn, una melancólica historia de ciencia-ficción existencial sobre dos robots que, en un mundo de robots plácido hasta la náusea, están empeñados a toda costa en ser humanos.

Tremendamente icónicos, siempre escondidos bajo sus cascos de robots, Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo se conocieron en el colegio en 1987 y antes de formar esa banda tuvieron una de rock llamada Darling. El dúo no ha explicado los motivos de su separación, pero su representante, Kathryn Frazier, confirmó al festival de música electrónica parisino Pitchfork que ya no están juntos, sin ofrecer tampoco ningún detalle.