Juan Diego Botto, Premio Nacional de Teatro por su "compromiso con la escena"

Su trayectoria escénica continuó en los años 90 con obras como Veinte años no es nada, bajo las órdenes de Eduardo Recabarren, y El rufián de la escalera, obra dirigida por su madre, la actriz, productora y maestra de generaciones de actores, Cristina Rota; con quien también trabajó en Rosencrantz y Guildenstern han muerto (2000).

Director, autor e intérprete, Botto debutó en el teatro en 1987 con Alessio, una obra de Ignacio García May producida por el Centro Dramático Nacional.

"Me hace ilusión que se valore el compromiso a través del arte"

"Me hace mucha ilusión que se valore una forma de entender el teatro y el compromiso a través del arte" ha dicho Juan Diego Botto tras conocer que ha sido galardonado con el Premio Nacional de Teatro. "No me lo esperaba, es un premio que sabe a gratitud".

Botto considera que este premio, "más allá de valorar una trayectoria, pone en valor Una noche sin luna", una obra donde encarna a Federico García Lorca y con la que ha conseguido tal éxito que ha hecho que su gira se prolongue casi dos años más en España, Argentina, Chile y México.

"Este trabajo me da dado muchas alegrías, hablar de Federico siempre es maravillo", ha explicado Botto, quien cree que es "importante traer el tema de la memoria".

Reconoce que le hace ilusión recibir este premio: "Siempre he visto que se lo llevaban veteranos, gente importante de teatro, que llevaba mucho tiempo".

Entre risas asegura que este galardón "es una forma de decir que ya tengo una edad, un acercamiento a la madurez y aceptar que cumplo muchos años encima de un escenario".

"El teatro es mi territorio, el territorio familiar", asegura el actor y director que ha crecido con el teatro; "he crecido viendo a mi madre (Cristina Rota) en un escenario, he crecido en la escuela de mi madre, tenemos un teatro, mi vida gira en torno al teatro. El teatro es mi epicentro".

Una "feliz noticia" que Juan Diego Botto ha recibido mientras mantenía una reunión de trabajo para su nuevo proyecto, En los márgenes, una película con la que debuta como director de cine.

"Tenía muchas ganas de dirigir cine, es un privilegio trabajar con Luis Tosar y Penélope Cruz".