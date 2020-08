Obama 'perrea' con J Balvin

En un gesto cool que ya ha efectuado otras veces, el ex presidente de Estados Unidos Barack Obama acaba de publicar de nuevo una lista de sus canciones favoritas, esta vez referidas a los hitazos veraniegos de terraceo, cachimba y perreo. Entre los temas que el ex líder de los demócratas amaricanos ha escuchado con más ardor y constancia se encuentran varios firmados por J Balvin, Beyoncé y Billie Eilish.

El listado, que el ex mandatario ha publicado en su cuenta de Twitter, está compuesto por 50 canciones, muchas de ellas interpretadas por artistas como Jennifer Hudson, John Legend o The Chicks, que desfilarán por la Convención Nacional del Partido Demócrata desde la noche de este martes hasta el jueves, cuando está previsto que el que fuera vicepresidente de Obama, Joe Biden, acepte la nominación como candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos.

"Durante los últimos meses he pasado mucho tiempo escuchando música con mi familia. Quería compartir algunos de mis favoritos del verano, incluyendo canciones de algunos de los artistas de la Convención Demócrata de esta semana. Espero que lo disfruten", ha tuiteado Obama

Como es habitual en las listas del ex presidente estadounidense, la lista es ecléctica (abarca desde el rap al country, pasando por el jazz, el rock o el reggae) e incluye tanto guiños a las tendencias de temporada como Drake, Frank Ocean y Rihanna o los últimos pelotazos del ubicuo e ineludible reguetón, y a la tradición de qualité, con artistas como John Coltrane, Bob Dylan, Stevie Wonder, Chet Baker y Nina Simone. De J Balvin Obama ha eligido el tema Un día, que cuenta con la colaboración de Dua Lipa, Bad Bunny y Taini; mientras que de Beyoncé ha destacado Already.