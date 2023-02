Párrafos dislocados

Sí, señor, el maltratado párrafo. En este punto, no hay reunión de profesionales de la escritura o tertulia informal, en la que no se toque la trágica situación del párrafo en los textos escritos por los jóvenes alumnos (instituto o universidad) y en los medios de comunicación en general. ¿Tan grave es? Pues sí, querido lector. Las ideas de un escrito se estructuran en partes o párrafos, para que el destinatario pueda asimilar la información e ir estableciendo un diálogo silencioso con el texto. Por lo tanto, la falta de cuidado y el desconocimiento de las reglas básicas en la estructura de los párrafos provocan una confusión innecesaria y la pérdida de coherencia en las ideas expuestas.

Consejo final

En las pruebas escritas, no hagas caso a aquellos que se lanzan a escribir a tumba abierta desde el primer minuto. No te precipites: piensa, reflexiona y estructura la información. Ya verás cómo las ideas irán fluyendo de forma ordenada en tu mente. Como consecuencia, el lector asimilará la información sin un esfuerzo suplementario. Un párrafo coherente y cohesionado es más útil y certero que decenas de palabras garabateadas en cascada. ¡Menuda parrafada os he soltado! Vale.