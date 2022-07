Relatar desde otro lenguaje

Ellos hablan desde la imagen para contarnos aquello que no vemos con nuestros ojos. Lo consiguen con una estética muy cuidada, propia, con personalidad; con trabajos que resultan atractivos y que han merecido reconocimientos y éxitos. Son Ángel Arenzana y Guillermo Cantero, de la productora Kreativa Visual; el periodista Pepe Barahona y el fotoperiodista Fernando Ruso, de Lateral; y el director de cine Jesús Pascual, cuya película ¡Dolores, guapa! ha dado voz al colectivo LGTBI de las cofradías sevillanas. Tres visiones, renovadoras, de proyectos independientes, cuyo testimonio es revelador de una manera de entender la cultura –y de medir su pulso–.

En el caso de Kreativa Visual, Ángel Arenzana cuenta que todo nace en la facultad y que, tras pasar estancias fuera, viajando en el extranjero, decide junto a su socio, Guillermo Cantero, asentarse en Sevilla con la idea de "hacer industria" y buscar un hueco dentro del sector. Hueco que comenzó a abrirse con el documental A thing of beauty, verso del poeta romántico inglés John Keats y con el que se introduce a los espectadores, a través de una secuencia de distintos paisajes, en la vida y bullicio de la Semana Santa sevillana. De ahí vinieron otros encargos, como la realización del spot del festival Icónica Sevilla, que nos traerá a artistas como Patti Smith o C. Tangana. Y nuevos retos que podremos contemplar en próximos meses, a la vuelta del verano, "tanto en lo empresarial como en lo creativo", apostilla Ángel Arenzana, quien añade el interés de la productora por seguir bebiendo de "filmmakers, o directores de publicidad, que están muy relacionados con el videoclip musical". Es ese un criterio que se puede comprobar en la realización de We Are De aquí, trabajo cuyo propósito es reivindicar lo audiovisual hecho desde Andalucía, aunque sin una visión reduccionista o acartonada, y buscando esa "confianza necesaria en producciones, responsabilidades y recursos".

Siguiendo en Andalucía, y con un nombre clave de su cultura, el gramático Elio Antonio de Nebrija, conocemos la productora Lateral, dirigida por Pepe Barahona y por Fernando Ruso. Ambos, junto con el grupo audiovisual ADM, han estrenado hace unos días –y aún se puede ver en la web de RTVE– el documental Elio, protagonizado por el rapero y filólogo Haze, que ejerce de guía por la vida del autor de la primera gramática castellana –tan influyente para la historia de nuestra lengua–.

Lateral se define como una productora que cuenta "historias desde otra perspectiva", un proyecto creado por dos periodistas acostumbrados a otra narrativa, la del reportaje exhaustivo y extenso desde la escritura y la fotografía. En cuanto a la forma de plantear y trabajar este último documental acerca de Nebrija, Pepe Barahona detalla que pretenden llegar a un público generalista, pues "es un autor que pasa desapercibido para la gran mayoría". Para captar la atención de los receptores le han imprimido "un ritmo trepidante" al audiovisual, tomando fórmulas que vienen de sus experiencias en el reporterismo. "Por eso utilizamos mucha animación, ilustraciones, recursos visuales… intentando generar estímulos con los que no se pierda la atención", apunta Barahona. En Elio participan personalidades de distintos ámbitos, como la catedrática Lola Pons, el ensayista y poeta Jacobo Cortines, el humorista Manu Sánchez o el músico de trap Pedro Ladroga. Diferentes enfoques con los que se actualiza el pensamiento y la obra de un hombre que "vivió hace 500 años", y cuya historia se concreta en sesenta minutos. "Lo que dura una clase", comenta el periodista, haciendo un guiño a la intención didáctica de Elio.

Y de la Andalucía renacentista de Nebrija a la Andalucía posmoderna de hoy con ¡Dolores, guapa!, documental dirigido por Jesús Pascual y producido por Antonio Bonilla. Presentado en el pasado Festival de Sevilla, ¡Dolores, guapa! aborda un tema desconocido para muchos: la implicación del colectivo LGTBI en las cofradías que hacen la Semana Santa de Sevilla. La idea, declara Jesús Pascual, vino "del vídeo viral que da título a la película" y, sobre todo, "de las reacciones que este provocó. La gente no parecía entender los códigos que ahí se daban".

Sus autores grabaron ¡Dolores, guapa! sin apenas recursos, con una cámara prestada por un amigo y un presupuesto que "se nos fue en invitar a la gente que entrevistamos a cafés o a cerveza", confiesa Jesús Pascual. Y desde ahí, prácticamente de cero, han abierto una nueva óptica que, si bien estaba presente entre los cofrades, no había sido tratada con tanto detenimiento y atención en un producto audiovisual. Uno de los principales logros con los que se queda Pascual es precisamente ese, "haber registrado vidas de personas que no estaban registradas en ningún sitio". Porque, sigue contando este joven director, "no había mucho escrito, ni tratado, sobre este tema… como mucho alguna mención en un artículo, lo que menciona Chaves Nogales por encima… pero poco más".

En ¡Dolores, guapa! Pascual ha buscado recoger las estéticas que le interesan, que tienden a prestar mucho cuidado "a las formas, los colores, movimientos de cámara barrocos, jugar con la dirección de arte…", y, con esta técnica, el director nos asegura que vendrán nuevas historias, a medio plazo. Ficciones y documentales que "no tienen nada que ver con ¡Dolores, guapa!, pero que también se desarrollan en Sevilla", declara.

Ángel Arenzana y Guillermo Cantero con Kreativa Visual; Pepe Barahona y Fernando Ruso con Lateral; Jesús Pascual y su obra ¡Dolores, guapa!. Tres formas de comprender un mismo arte. Tres formas en las que predomina ese afán por la mirada original, que contribuye, y que hace de una ciudad –de una región– un lugar donde convergen cultura y nuevas propuestas.