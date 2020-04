El Teatro de la Maestranza informó este miércoles que el concierto de Dulce Pontes y Daniel Casares, que estaba programado para este sábado, 18 de abril, no podrá celebrarse debido a la suspensión de la actividad artística del teatro, en cumplimiento de las decisiones y recomendaciones de las autoridades sanitarias, con la intención de contribuir a la contención del coronavirus.

Para "mantener el compromiso con nuestro público", señalan desde el espacio del Paseo Colón, los artistas y el Teatro de la Maestranza han buscado una nueva fecha para la celebración del concierto, que será el 10 de octubre de este mismo año.

Según la nota del teatro, las entradas adquiridas para la actuación prevista el 18 de abril se podrán utilizar para acceder al concierto, con la misma ubicación y sin necesidad de realizar ningún cambio, en la nueva fecha.

No obstante, aquellas personas que no puedan o no deseen asistir al concierto en la nueva fecha y compraron sus entradas directamente en taquilla o por teléfono, pueden escribir un mensaje al correo electrónico taquilla@teatrodelamaestranza.es para informarse sobre las opciones de devolución del importe de las entradas. El Maestranza añade en su nota que "los abonados y clientes de los que tenemos dirección e-mail recibirán la información directamente".