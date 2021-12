Estrella Morente: "Este disco podría haberse llamado libertad"

Estrella Morente vuelve a la música con malagueñas y fandangos, pero también fado, ranchera y tango, género al que en el futuro dedicará un álbum completo, anuncia. "Este disco se llama 'Leo' pero podría haberse llamado libertad", concede en una charla con Efe ante un trabajo diverso en el que pasea su melena y su garra.

Así se presenta en su portada, medio humana, medio leona, que es en su opinión "un animal tan fiero como noble". "Y es tan importante una cosa como la otra. Hay que tener esas vísceras que requiere la vida a veces y también ese punto que te permite aprender y doblegarte cuando hay que hacerlo, lo que no significa ser sumisa", considera.

De las personas nacidas bajo el signo que titula este álbum, que también es leo y que se publica este viernes, se dice además que muestran un notable apego por la libertad, un deseo desbordado en Morente (Las Gabias / Granada, 1980) por el largo confinamiento y los replanteamientos vitales de la pandemia, explica.

"Tenía la necesidad de ser libre. Creo que lo que ha pasado nos ha empujado a todos a eso, al desencorsetamiento", afirma ante una mezcla de estilos que le surgió "de manera natural" y que contrasta con proyectos unitarios "muy medidos", como el previo Copla (2019), el último que había dejado planteado junto a su padre, Enrique Morente.

Aquí, ratifica, empezó "la casa por el tejado": primero reunió los textos y luego encontró la explicación a esa necesidad. "Es un disco que ha surgido como los propios sentimientos. Es de sentidos. Quizás en algún momento el conocimiento de mi padre me ha llevado por otros derroteros, pero el hecho de no saber aquí dónde íbamos a llegar le ha dado un punto salvaje", explica.

Las restricciones sanitarias primero y la necesidad de conciliar vida familiar y cuidados la llevaron a buscar un productor cercano, Antonio Carbonell, director habitual de su banda, con el que ha trabajado a ratos en el estudio que la cantaora posee en su casa.

"Hay quien tiene un palmero como acompañante y yo tengo a mi Antonio Carbonell. Además, en medio de esas dificultades, él podía tallar de la manera más auténtica y familiar este trabajo, que son piezas que forman parte de mí", argumenta.

El resultado, subraya, es "un cóctel molotov, un disparo al corazón", en el que la libertad se nota "a la hora de cantar y de expresar" vivencias que son imaginadas, pero también "reales, como recorrerse medio mundo trabajando".

Un disco de tangos en proyecto

En uno de esos viajes, en el Teatro Colón en la capital argentina, cuenta que se echó al patio de butacas para cantar por primera vez la "María de Buenos Aires" creada por Astor Piazzolla, otra que tiene trazas de ser "una buena leona".

"Yo soy una enamorada del tango argentino", señala la misma cantaora que hace unos años pusiera los pelos como escarpias con su versión del "Volver" de Carlos Gardel para la película homónima de Pedro Almodóvar.

Tanta es su devoción por el género, continúa, que tiene un disco previsto titulado Estrella de América en el que, junto al pianista Leo Sujatovich, abordará piezas muy importantes del otro lado del Atlántico, como "Naranjo en flor", también de Piazzola.

No es el único género de otras orillas con el que se atreve en Leo. Por ejemplo, pone su voz al servicio del fado "Canción del mar", que descubrió en su infancia gracias a Dulce Pontes, y hasta en dos ocasiones posa la mirada en México, en un homenaje a "la gran chamana" que fue Chavela Vargas y a Frida Kahlo a través de "El último trago" y "Carta a Diego".

"La ranchera a mí no me hace sentirme una intrusa, porque la he amado desde niña", afirma quien ha vivido "México en la piel" con amigos como el mismísimo Luis Miguel.

Morente, que recientemente debutó como poetisa con su primera obra, no siente "mucha prisa" por cantar sus propios versos.

"He vivido a un Enrique Morente muy respetuoso con los grandes literatos a pesar de que él escribía muy bien. Y yo, por respeto y veneración, también prefiero cantarlos a ellos. Si no, haría muchas canciones mías, porque tengo mucho material. Quizás algún día, cuando también escriba bien, me dedicaré a cantar lo mío", señala cauta, para "no prometer nada que no puedas cumplir".