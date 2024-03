Flamenco de altura en Nueva York

“Aquí sí estás en Nueva York”, decía orgulloso Miguel Marín, el director del Flamenco Festival, mientras mostraba a este diario las instalaciones -y las vistas- de la quinta planta del Jazz at Lincoln Center, un increíble espacio dirigido por Wynton Marsalis y sede de la New York City Opera, que alberga el Rose Theatre, el Appel Room, salas de ensayo y grabación, y el selecto Dizzy’s Club donde este miércoles arrancaba la última semana de la 23 edición de esta consolidada cita con “one of New York's City's most important events”, señala un diario local.

Así, mirando al Central Park y al Columbus Circle, y con el imponente skyline de Manhattan de telón de fondo, el lebrijano Rycardo Moreno, uno de los guitarristas más creativos y personales de lo jondo, y el israelí Yotam Silberstein, considerado uno de los más importantes y renovadores guitarristas de jazz de la escena neoyorquina, fundían sus universos musicales en un emotivo diálogo multicultural que desató vítores, silbidos y amplios wow, entre un exquisito y heterogéneo público, de todas las edades, lenguas y etnias, entre los que se encontraba el saxofonista y compositor americano Tim Ries, de The Rolling Stones.

En este ambiente íntimo y cercano Moreno y Silberstein, que tal y como reconocieron era la primera vez que tocaban juntos, fueron jugando, inventando, escuchándose y disfrutando el uno al otro, como si de una jam session se tratara, demostrando que no hay barrera que no pueda vencer la música. De esta forma, en este Flamenco meets Jazzs ambos géneros fluyeron de manera natural, cabalgando desde el pulso jondo de Rycardo, que presentó parte de su último disco Mi esencia, al entusiasta toque de Yotam, quien tocó en primicia un tema de su próximo trabajo. Con la colaboración especial de la cantante Celia Flores, hija de Antonio Gades y Pepa Flores.

El lebrijano Rycardo Moreno desató aplausos, silbidos y 'wow' en un recital en el Dizzy's Club con el guitarrista israelí Yotam Silberstein

Como no podía ser de otra forma, en el centro del recital (-como inspiración y como amarre-), estuvo el gran Paco de Lucía, a quien el Flamenco Festival rinde homenaje este año por el décimo aniversario de su fallecimiento, y a quien los músicos dedicaron su versión de Canción de amor y Entre dos aguas, dos de los momentos más especiales de la noche junto a la versión de Bésame mucho, que tarareaban desde las mesas en bajito. Y hasta un bis tuvieron que improvisar los guitarristas ante las peticiones de un público que pedía más y más flamenco.

De momento, hasta este domingo 17 de marzo el Flamenco Festival continuará llenando la Gran Manzana de propuestas diversas que tratan de reflejar la riqueza del flamenco actual, desde lo más tradicional a lo más vanguardista, y que, sobre todo, como contaba su director a este diario, pretende proyectar lo jondo no como algo residual o anecdótico sino como un arte a la altura del resto de prestigiosos géneros. De ahí, la felicidad que transmitía minutos antes del concierto de Moreno.

En este sentido, desde que comenzó esta aventura, Miguel Marín mantiene su compromiso para que el flamenco esté en los principales espacios de la ciudad -desde el New York City Center, Town Hall, The Public Theatre, Jazz at Lincoln Center, Joe’s Pub o Kauffman Music Center, entre otros- y su empeño en favorecer el diálogo con otras músicas y músicos americanos, así como acercarlo a nuevos públicos.

En esta línea, por ejemplo, la bailaora Olga Pericet llevará su último montaje La Leona al New York City Center mañana viernes para el público general, pero ofrecerá también en horario matutino una sesión especial para escolares. Del mismo modo, el sábado 16 se podrá ver al flautista cordobés Sergio de Lope junto a la Manhattan Wind Ensemble en el Centennial Memorial Temple. Y ese mismo día el Flamenco Festival convocará una cajoneada en el Bronx en un lugar de punto de encuentro con la comunidad de América Latina.

Asimismo, en esta recta final del festival los neoyorquinos podrán disfrutar del Pura sangre de Israel Fernández y Diego del Morao; los recitales de María José Llergo Ultrabelleza y de Sandra Carrasco y David de Arahal Recordando a Marchena; la gala flamenca, dirigida por Manuel Liñán, en la que compartirán escenario Liñán, Alfonso Losa, El Yiyo, Paula Comitre y Sandra Carrasco y la clausura de Raúl Cantizano con su Zona acordonada.