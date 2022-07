Del Polígono San Pablo al río Hudson

La bailarina y coreógrafa Raquel Madrid siempre ha concebido la danza como un acto de comunicación, como el empeño de provocar la emoción en los otros, como un lenguaje universal que tiende puentes más allá de las barreras, las lenguas y las nacionalidades. En el movimiento, esta licenciada en Arte Dramático y Derecho, formada en danza contemporánea y en circo, encontró la manera de plasmar el latido de la vida, de abordar conceptos como el duelo, la búsqueda, los reveses del destino o las nuevas oportunidades. La intérprete ha comprobado que ocurre lo mismo ya sea la función en Vietnam, en Cuba, en un municipio del interior de Andalucía: en todas las representaciones detecta en el público una sonrisa de reconocimiento, la confirmación de que la danza –su danza– no se pierde en abstracciones y habla del mundo, de las cosas que importan.

Por esta razón, Madrid anda emocionada con la selección de Pacto de fuga, una obra de su compañía Dos Proposiciones, para el Battery Dance Festival de Nueva York, donde se programa el 17 y el 19 de agosto. Una producción del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) y el Mes de Danza que se creó dentro de la iniciativa Bailar mi barrio y que ha pasado de la Plaza Francisco Muñoz "Kirri", en el sevillano Polígono de San Pablo, donde vio la luz en 2016, a un destino tan alejado como el Battery Park, "donde montan un escenario precioso, con el río Hudson y la Estatua de la Libertad detrás", y en el que se verán coreografías procedentes de todo el mundo. Desde su estreno, Pacto de fuga ha conocido otras localizaciones singulares: se ha representado, entre otras escalas, en el Instituto Cervantes de Casablanca o en el Congreso de los Diputados, donde llegó gracias a una campaña de la FEDER para concienciar sobre la necesidad de apostar por tratamientos para las enfermedades raras. Nueva York, en todo caso, es un lugar especialmente codiciado para alguien que ha crecido bailando. "Voy a dar clases en Broadway en esos días. A impartirlas, no a recibirlas. Va a ser difícil no dar la lata en Instagram, me temo", bromea Madrid, que ya fue seleccionada para el Battery Dance Festival en la edición de 2020 justo antes de que una pandemia dinamitara las previsiones y los sueños. "Les escribí para preguntarles si el compromiso seguía en pie, y me dijeron que sí", recuerda la bailarina.

La obra, galardonada por la Asociación de Profesionales de la Danza en Andalucía (PAD) con los premios al mejor espectáculo de calle y la mejor coreografía, se rebela contra el descrédito de siglos que arrastran las mujeres desde que según la leyenda una de ellas mordiera una manzana. Concha Piquer, Pájaro y Niño de Elche ponen la banda sonora a esta historia de "ataduras, revelaciones y liberaciones" con una "danza enérgica, vital y poderosa".

Pacto de fuga arrancó con Laura Lizcano y Laura Morales en su elenco, pero ahora acompañan a Raquel Madrid en el reparto otras dos profesionales destacadas de la danza, Anna París, responsable del Colectivo La Casquería y que ya trabajó en otro proyecto de Dos Proposiciones, P de Partida, y Sandra Ortega, cuya trayectoria se ha forjado junto a referentes como Les Ballets C. de la B. o Anne Teresa de Keersmaeker y su compañía Rosas. Ortega dio un "sí rotundo" a la propuesta de Madrid en cuanto se la ofrecieron. "El trabajo de Raquel siempre ha tenido contenido y calidad. Iba a bailar con ella y con Anna París, en algo que habían gestado también Laura Morales y Laura Lizcano... Ahí había mucho talento reunido", explica la bailarina. Madrid recuerda entre risas las primeras funciones de Pacto de fuga con Ortega: "Sandra venía de escenarios como el Sadler’s Wells y nunca había hecho espectáculos en la calle. Yo la avisaba: ‘En algún momento se cruzará un perro, alguien del público te va a hablar...’. Ella estaba tan poco habituada a espacios así que el primer día se desolló la rodilla".

La presentación de Pacto de fuga en Nueva York cuenta con el patrocinio de Turismo de Sevilla, pero Madrid echa de menos el apoyo de otras instituciones. "La ayuda de la Junta no llega a tiempo, la del ICAS tampoco", detalla la bailarina y coreógrafa, que compara la difícil situación de los artistas en Andalucía con las facilidades que se dan en otras comunidades autónomas. "En Canarias, Cataluña, el País Vasco hay bolsas de viajes para que las compañías acudan a festivales internacionales", apunta Madrid, que lamenta que pese a la veteranía de Dos Proposiciones el INAEM le niegue otro año más el respaldo. "Yo he hecho los deberes, no tiene mucho sentido. Hay algo que se me escapa, y no sé qué es".