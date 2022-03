Al-Khelaifi, del no a la Superliga a crear un nuevo circuito mundial al margen del World Padel Tour

Los cimientos del pádel como hasta ahora es conocido este deporte se tambalean. El presidente del Paris Saint Germain, Nasser Al Khelaifi, ha entrado de lleno en este deporte, del que es sumamente aficionado, creando un nuevo circuito profesional, el Premier Padel, que cuenta con el beneplácito de la federación internacional y el apoyo financiero de Qatar Sports Investments. Al reclamo de unas grandes sumas económicas a repartir -la primera prueba ha comenzado este lunes en Doha y distribuye medio millón de euros en premios-, se ha asegurado la participación de algunas de las mejores parejas del mundo, entre los que se encuentran los actuales número uno del ránking, el portuense Juan Lebrón y Ale Galán.

Sin embargo, los jugadores profesionales de pádel tienen contrato en vigor firmado hasta 2023 con el World Pádel Tour, empresa que organiza el circuito más importante del mundo -al menos hasta ahora- y que tiene a la firma Damm como principal patrocinador. Por este motivo, el WPT ha presentado dos demandas ante un tribunal arbitral con una reclamación estimativa de 12,5 millones de euros a los 20 primeros jugadores de la clasificación mundial y la misma cantidad a los jugadores que van del puesto 21 en adelante.

Lo ha anunciado la propia Asociación de Jugadores Profesionales, que agrupa a 156 padelistas, de los cuales 71 están afectados por estas demandas. La asociación ha tomado "las medidas oportunas para defender legalmente a los jugadores", ante lo que considera "un ataque injusto y desproporcionado", se defienden.

Los jugadores quieren crecer

Desde la Asociación, que preside Ale Galán, "se trabaja para conseguir que los jugadores profesionales puedan competir libremente y, por tanto, estimamos que reclamar 12,5 millones de euros no se corresponde con los valores del deporte", ha añadido esta asociación en su comunicado. "No estamos todos, pero sí los que podemos intentar llamarnos profesionales. Todavía mucha gente tiene que compaginarlo con dar clases, por ejemplo. Aún así abarcamos a todo el abanico de los jugadores profesionales", apuntaba hace unos días en el programa El Larguero de la Cadena Ser. "Creemos que el deporte debe estar amparado con la Federación, que no sean intereses privados y que los jugadores podamos tener peso. En esta propuesta convivimos y vamos de la mano entre el circuito y la Asociación. Nos quieren hacer grandes. Tendremos voz y voto en todas las decisiones deportivas que nos atañen. Es vital que el pádel, que en España sigue creciendo, aunque a ritmo más lento, explote a nivel mundial y estar luchando con el resto de deportes de los que se hablan aquí", añadía.

El circuito del World Padel Tour lleva una década en vigor y esta temporada incluye 27 pruebas en 14 países, organizado por Setpoint Events, filial de la cervecera española Damm; mientras que el nuevo circuito Premier Padel, promovido por la Federación Internacional de Pádel y financiado por Qatar Sports Investments, tendrá 10 torneos en 2022 y 2023, para aumentar a 25 citas en 2024.