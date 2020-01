El director deportivo del Atlético Sanluqueño, José Manuel Delgado ‘Ali’, ha repasado la actualidad del equipo verdiblanco, que el próximo miércoles inicia la segunda vuelta recibiendo al UCAM Murcia (20:30 horas) en El Palmar. Ali está contento con la primera vuelta del equipo, valora la renovación de Abel Gómez hasta 2021 y anuncia fichajes inminentes tras las salidas de Javi Valenzuela y Dani del Moral.

-¿Cómo está viendo hasta el momento la temporada?

-Hasta ahora va por los derroteros que nosotros queríamos que fuese, tener 24 o 25 puntos en la primera vuelta y a ver si somos capaces en la segunda vuelta de conseguir 20 o 21 puntos más, que yo creo que es la cifra que nos puede dar la salvación. Hay que pelearlo y que bajo ningún concepto nos podemos relajar

-¿Estaba en vuestros planes que a mitad de temporada tuvierais estos 25 puntos?

-Nuestra idea era estar entre los 23 y los 25 puntos. Creemos que la salvación puede estar en 44 o 45 puntos. La segunda vuelta puede ser un poco más llevadera, pero sin relajarnos. Recuerdo la temporada del Algeciras, acabó con 28 puntos en la primera vuelta y le tocó jugar el ‘play-off’ de descenso, le tocó el Valencia B y bajó. El ‘play-off’ es una lotería. Nos queda todavía mucho que trabajar y sufrir para conseguir el objetivo.

-¿Se acuerda uno de los puntos que se escaparon con los rivales directos como Sevilla Atlético o Villarrubia? Ahora el Sanluqueño tendría 31 puntos.

-La primera vuelta tiene 19 partidos y consigues lo que has trabajado. En una liga regular sumas los puntos que te has merecido, a veces te mereces más y otras veces menos, pero los resultados y puntos son los que son y eso no hay quien los mueva más.

-¿Qué sensaciones le deja este año recién acabado ?

-Sabemos que somos un equipo muy limitado en la situación financiera y eso no nos lleva a hacer cosas más importantes. Pero dentro de nuestras posibilidades, hemos hecho una muy buena parte de temporada.

-Respecto a estos últimos partidos ¿cómo ha visto al equipo?

-El equipo trabaja mucho y sabe sufrir en el campo. Lo que pasa es que hay gente que pretende que se gane un partido en los primeros 20 minutos.

-¿Cómo cree que encara la segunda vuelta?

-Con mucho optimismo a expensas de seguir en la misma línea, que no escatimemos esfuerzas para poder conseguir el objetivo lo antes posible y estar tranquilos lo antes posible.

-¿Piensa hacer algún refuerzo? ¿En la delantera, quizá por la baja de Álex Geijo?

-Sí, estamos pensando ya en firmar futbolistas, un delantero centro y un pivote defensivo e igual algo más. Tenemos cosas avanzadas.

-Se ha hablado de que puede venir un delantero del Cádiz B e incluso de Lekic, ex del Cádiz.

-Son futbolistas que no nos tienen que convencer. Lekic cuesta dinero y no entra en nuestros parámetros económicos, debemos traer otros perfiles que entren en esos parámetros, tanto en lo deportivo como en lo económico.

-¿Por qué se ha producido la salida de Dani del Moral?

-Pidió salir del club y le dije que se equivocaba, ve fantasmas donde no los había. Es un futbolista al que, nosotros como club, le hemos ayudado mucho. Es un futbolista que necesita cariño y nosotros se lo hemos dado. Se quería ir y hemos rescindido de mutuo acuerdo. Ha tenido minutos y no los ha aprovechado. Le dije que es un futbolista que nos ha dado mucho, pero que ahora no nos está dando y no puede tener los minutos que él quiere.

-¿Qué puede decir de la renovación de Abel Gómez?

-Abel hace un gran esfuerzo por seguir estando con nosotros, es un entrenador que por su calidad humana, futbolística y sus conocimientos puede estar en la elite. Cuando nos reunimos, comentamos que la piedra angular en lo deportivo tenía que ser Abel, que era el primer fichaje que se tenía que hacer porque va a facilitar en los posibles futbolistas que puedan venir y los que se puedan quedar. Llevo mucho tiempo en esto y cuando hablábamos de fútbol veía que era un tío muy avispado y sabía que podía caer bien en el club.

-Nuevo presidente y nueva junta directiva, que también ha confiado en usted. ¿Qué puede decirnos?

-Ellos marcaron las pautas. Nos reunimos y rápidamente llegamos a un acuerdo rápido y fácil.