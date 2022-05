Aurora Vidal, nueva directora deportiva del Xerez CD

El Xerez CD de Baloncesto ha llegado a un acuerdo con Aurora Vidal para que se encargue de la dirección deportiva del club para preparar la temporada 22/23 con los objetivos de impulsar la cantera, realizar una apuesta decidida por la sección femenina y trabajar por los equipos sénior profesionales que sirvan de espejo y lidere el crecimiento de os jugadores. Otra de las prioridades es la creación de una liga municipal de escuelas deportivas

Vidal tiene clara su prioridad, el trabajo de cantera, ya que "cuando eres entrenadora sientes un maravilloso respeto por esos jugadores que desde que te presentas te conviertes, en algunos casos, incluso en su mentor. Te cogen cariño y formas parte de su guía".

La nueva directora deportiva apuesta por la formación integral de los jóvenes en los valores del deporte. "Me considero una entrenadora muy participativa en las convivencias con el equipo, en todas las actividades y también fuera de las pistas. Tienes que disfrutar y enseñar a que se distraigan fuera de las canchas, pero siempre sintiéndose de la familia deportiva. Les enseñas a conocerse mejor, y a mí, en particular, me ayuda a entender muchas situaciones reales y presentes de cada uno de los jugadores, que en la cancha nunca iba a conocer".

Aurora Vidal, nacida en Madrid en 1984, llegó al club xerecista en el mes de febrero pasado para hacerse cargo de varios equipos de cantera en el cierre de temporada y organizar el I Torneo Cadete del Xerez CD. Tiene una dilatada carrera como jugadora, árbitra y entrenadora de cantera.

Como jugadora ha participado desde 1994 a 2003 en clubes como el CB Estudiantes, CB Brains Moraleja, CB Alcobendas, Celta de Vigo y Colexio Salesiano María Auxiliadora de Vigo.