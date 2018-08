Cristian renueva con el Xerez Toyota Nimauto

El Xerez Toyota Nimauto sigue ultimando su plantilla de cara a la próxima temporada que se prevé ilusionante tras lo conseguido el curso pasado. Tras haber anunciado la renovación del director de la orquesta, el técnico Juan Carlos Gálvez, en el club azulino se pusieron manos a la obra con la confección de una plantilla que, de momento, es bastante parecida a la del año pasado. Manuel, Juanlu, Christian Delgado, Tomate y Partida cerraron su continuidad durante el mes de julio y en las últimas horas el club ha hecho oficial la renovación del ala Cristian Castillo.

El gaditano ha declarado a los medios del club que afronta la temporada "con mucha ilusión y confianza en mí mismo. Estoy convencido de que volveremos a pelear por la parte alta de la tabla". La próxima será la segunda temporada de Cristian en el club azulino después de que su talento convenciera a Juan Carlos Gálvez y el resto del cuerpo técnico. "Me han transmitido mucha confianza. Les estaré eternamente agradecidos por la oportunidad que me están dando y lo daré todo cada vez que me ponga esta camiseta en un terreno de juego".

Cristian también confía en volver a ver a partir de septiembre las gradas del Ruiz Mateos llenas, como se vio durante toda la pasada temporada. "Pido a los aficionados nos apoyen del mismo modo que el año pasado porque con su ayuda alcanzaremos cotas más altas".

La próxima campaña la preparación física del equipo volverá a estar a cargo de Juan Pedro Campos, que vuelve al club después de ascender a Segunda División B formando parte del cuerpo técnico del Atlético Sanluqueño.

Los de Juan Carlos Gálvez están a la espera de que se resuelva la participación de algún equipo de la categoría para conocer oficialmente la fecha en la que comenzará la temporada. El equipo se reincorporará a los entrenamientos en la segunda quincena de agosto para comenzar la pretemporada y preparar el primer partido de Liga que será en el Ruiz Mateos ante el Jerez FS.